Det danske boligmarked er ved at være tilbage ved normalen.

Det er konklusionen efter Boligsidens handelstal for december 2023 er landet, og vi dermed kan gøre op for hele året 2023.

Her står det klart, at efter nogle vilde coronaår er antallet af handler på boligmarkedet ved at være tilbage på et normalt niveau, lyder det fra Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom i Sydbank.

Set henover året var 2023 dog præget af enorme udsving, tilføjer han.

»Året begyndte med larmende stilhed, men sluttede med et brag. Stilheden kan dog meget vel ramme boligmarkedet igen i starten af 2024. Særligt i de dyre lommer af boligmarkedet, hvor de nye boligskatter byder på store skattestigninger,« forklarer seniorøkonomen.

Det nu afsluttede år endte dog med et brag, som Mathias Dollerup Sproegel forklarer.

Antallet af solgte boliger i december faldt tilbage fra november, men sammenlignet med december 2022 var boligsalget betydeligt højere i den sidste måned af 2023.

»Ejendomsmæglerne har haft travlt med at lukke de sidste bolighandler, inden rådhusklokkerne ringede 2024 ind. Ejerlejligheder i København og huse i for eksempel Gentofte står til ganske store skattesmæk med de nye boligskatter, der trådte i kraft, da champagnepropperne sprang landet over,« forklarer Mathias Dollerup Sproegel og fortsætter:

»Boligkøberne har dog kunne tilkøbe sig en skatterabat, hvis de overtog en bolig, der ville stige i boligskat, før årsskiftet. Det har i de seneste måneder givet travlhed hos ejendomsmæglerne i de områder, hvor boligskatterne kommer til at stige.«

Hos Sydbank venter de et dyk i handelsaktiviteten i starten af 2024.

»For hovedparten – helt præcist 80 procent af boligerne – medfører de nye boligskatter et fald i boligskatten. Derfor er der ingen grund til bekymring for det brede boligmarked. Men for de resterende 20 procent af boligerne – fortrinsvist ejerlejligheder – kan vi meget vel komme til at se et mærkbart dyk i handelstallene i starten af 2024,« lyder det fra seniorøkonomen.

