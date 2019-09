Nyt job, giftermål og flytning. August måned er den, hvor alle tre kategorier topper.

Netop derfor bør hundredtusindvis tjekke deres pension i årets ottende måned.

Det kan nemlig have stor betydning for livet efter dagene på arbejdsmarkedet er overstået.

Således har der i gennemsnit været 5.000 vielser i august måned fra 2009 til og med 2018, mens der gennemsnitligt er mere end 80.000, der har fundet sig til rette i et andet job. Og august står også for flest flytninger, da omkring 90.000 gennemsnitligt finder ny bopæl.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som pensionsselskaber Velliv har behandlet. Og her slås det fast, at det i den forbindelse kan være en god idé at se nærmere på, hvordan man er stillet.

Det fortæller cheføkonom i selskabet, Jens Christian Nielsen, i en pressemeddelelse, som Finans.dk har været de første til at skrive om.

'Når man bliver gift, sker der automatisk en ændring af de juridiske forhold. Med ægteskabet følger nemlig et automatisk fælleseje, hvor man sikrer hinanden økonomisk i tilfælde af den ene part dør inden pensionsalderen.'

'Vi anbefaler, at man sammen gennemgår pensioner og forsikringer for at sikre, at pensionsordninger hænger sammen med den nye livssituation;' fortæller Jens Christian Nielsen.

Når det gælder det nye job, så er det ofte en god idé at tjekke, om man beholder sit gamle pensionsselskab, eller man skifter. Og mange gange kan det betale sig at beholde sin gamle ordning - den kan man få med i løbet af de tre første år efter et jobskifte.

'En ny pensionsordning kan betyde, at du først kan få udbetalt din pension ved en højere alder. Flyttes den gamle ordning, er der imidlertid ofte mulighed for, at de ældre og mere gunstige regler for udbetaling flyttes med, så de også gælder for den fremtidige opsparing. Det er en god ide at få dette gjort hurtigst muligt,' siger cheføkonomen.

Samtidig forklarer han, at det i det hele taget er en idé at se nærmere på, at ens pensionsopsparing lever op til de krav for levestandard, man har. Og det gælder også, hvis man flytter - både sammen eller fra hinanden, slår Jens Christian Nielsen fast.

'Flytter man fra hinanden, er det vigtigt at tjekke at alle de ønskede bånd kappes endegyldigt. Det kan eksempelvis være begunstigede på pensionsordningen eller det kan være ændring eller aflysning af et evt. testamente.'