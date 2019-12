10, 15, 20 millioner kroner.

For langt de fleste mennesker er det beløb, man knap nok kan forestille sig og slet ikke noget, man sådan lige har til overs til at erhverve sig en bolig for.

Men der er flere ejerlejligheder rundt omkring i landet - dog primært i hovedstadsområdet - der bliver handlet til enorme beløb langt over de 10 millioner kroner.

Det viser tal fra Boliga.dk.

I hele 2018 blev der på landsplan solgt 63 lejligheder, hvor salgsprisen sneg sig op på mere end otte cifre. I år - med lidt over en måned tilbage af 2019 - ligger antallet på 59 styks.

Men 10 millioner kroner strækker sig ikke til mere end blot halvdelen af salgsprisen, hvis man ser på de absolut dyreste ejerlejlighedshandler, der indtil videre er indgået i år.

Her er 2019's dyreste ejerlejlighedshandler



1. Hans Bekkevolds Alle, Hellerup

I sommeren blev årets dyreste lejlighedshandel indgået ved Tuborg Havn i den københavnske forstad Hellerup.

Her fik køberne en bolig på lige over 260 kvadratmeter med havudsigt i et nyere byggeri fra 2003, mens sælgerne gik fra forhandlingerne 23,5 millioner kroner rigere.

2. Lille Strandstræde, København K

Omkring hjørnet fra Nyhavn i Københavns indre blev en syv-værelses lejlighed ifølge Boliga’s oplysninger handlet til 23 millioner kroner i juni. Det placerer handlen på en delt andenplads over landets dyreste lejligheder.

De 284 kvadratmeter - beliggende på 5. sal i en gammel ejendom fra 1778 - blev solgt efter blot en måned på markedet.

2. Strandgade, København K

Et afslag på to millioner kroner skulle der til, før nøglerne til en 254 kvadratmeter stor lejlighed i et nybyggeri på Christianshavn kunne skifte hænder.

I hvert fald skulle de “kun” slippe 23 millioner kroner for de seks værelser på femte sal, der oprindeligt havde været udbudt til 25 millioner kroner.

3. Strandgade, København K

Et par numre nede ad samme gade blev der lavet en anden kæmpehandel: Endnu en ejerlejlighed i et nybyggeri - dog fra 2017.

Lejligheden er ifølge Boliga.dks oplysninger 266 kvadratmeter stor, har fem værelser og kostede køberen 21 millioner kroner.

4. Langelinieparken, Aarhus C

Smilets By har også været med til at servere en af årets helt store handler: en mere end 420 kvadratmeter stor lejlighed i et spritnyt byggeri fra 2019 ud til Lystbådehavnen.

Lejligheden blev solgt for 20 millioner kroner tilbage i juli-måned uden at have været udbudt offentligt til salg.

4. Langelinie Allé, København Ø

Tilbage i hovedstaden er der også blevet smidt 20 millioner kroner efter en ejerlejlighed ved vandet - tæt på Den Lille Havfrue på Langelinie.

Den 194 kvadrameter store lejlighed kan prale af havudsigt og fem værelser og blev ifølge Boliga.dk handlet i foråret for det store millionbeløb.

5. Rosenvængets Allé, København

I det eksklusive villakvarter Rosenvænget på Østerbro er en 184 kvadratmeter stor lejlighed i år blevet solgt for 19,5 millioner kroner.

Ejerlejligheden har fem værelser og ligger i en funkis-inspireret ejendom fra 2009. Prisen gør lejligheden til den femtedyreste af sin slags, der er handlet i år.

5. Tuborg Sundpark, Hellerup

To måneder tog det at sælge en 162 kvadratmeter stor lejlighed i Hellerup med udsigt til havnen.

Salgsprisen på 19,5 millioner kroner placerer også den fire-værelses store ejerlejlighed fra 2005 på femtepladsen over de dyreste lejlighedshandler i år.

Det skriver Boliga.dk.

