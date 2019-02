Hvis du gik og troede, at der skulle den helt store millioninvestering op af lommen for at blive husejer, tager du grueligt fejl.

For øjeblikket er der nemlig over 8.100 villaer og rækkehuse til salg rundt om i landet, der har prisskilte, hvor antallet af nuller ikke trækker udbudsprisen op over én million kroner.

Helt i front findes denne nyudbudte villa i Lyngs på Thyhom, hvor man kan få sit navn på skøde og dør for beskedne 75.000 kroner. Det gør adressen til Danmarks billigste udbudte hus for øjeblikket, viser oplysninger fra Boliga.dk.

»Der er et hus med tag, vægge, vinduer, mure og et nyere kondenserende oliefyr, men det er samtidig et sted, der er nusset og kræver lidt,« siger ejendomsmægler Torben Lyngs, der er indehaver af Nybolig Thy & Thyholm, der har huset til salg.

»Håndværkere koster jo det samme herovre, som de gør I København, så det kommer til at koste en jetjager, hvis man ikke selv kan renovere - og det kan ikke svare sig på det her marked. Men ønsker man sig et billigt sted at bo - og kan man selv gå og renovere på det, så kan dette hus godt være sagen - og man kommer altså rigtig langt med 20 liter ajax og 50 liter maling.«

Ejendommen har tidligere huset den lokale fotograf, og derfor følger der også et udhus på 40 kvadratmeter, som tidligere har været brugt som atelier, med til huset, der iøvrigt rummer 69 boligkvadratmeter.

Under gennemsnittet

Med udbudsprisen på 75.000 kroner løber den gennemsnitlige kvadratmeterpris ifølge Boliga op på 1.086 kroner.

Og selvom området i det vestjyske også normalt lægger muld til priser under landsgennemsnittet, så er kvadratmeterprisen hele 79 procent under gennemsnittet for områdets øvrige udbudte huse.

I januar i år blev husene i hele Struer Kommune i gennemsnit udbudt til salg for godt 8.920 kroner pr. kvadratmeter. Det er en anelse mere end samme måned året før - og placerer kommunen blandt landets 20 billigste.*

Tager man et kig på den modsatte ende af skalaen, er alt som det plejer; Frederiksberg Kommune ligger fast på pristoppen. Her koster en enkelt kvadratmeter hus nemlig kun lidt mindre end den samlede pris på Danmarks billigste villa. For øjeblikket udbydes husene i Frederiksberg Kommune nemlig for 60.561 kroner pr. kvadratmeter.

*Boliga har opgjort de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse udbudt til salg i januar 2019 og 2018.