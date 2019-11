Bland fagforeningen udenom.

Sådan lød beskeden, som den 20-årige barista Emma Lodberg fik af sin leder, den dag hun blev fyret fra sin stilling som barista hos Espresso House.

»Min leder spørger, om jeg er medlem af en fagforening, for dem vil hun have, at jeg blander udenom. Hun ville ikke have, at min fyring skulle blive til noget stort,« siger Emma Lodberg.

To dage inden fyringen var Emma på arbejde i Espresso House, da hun pludselig fik et opkald fra sin mor. Emmas morfar var blevet indlagt med en alvorlig hjerneblødning i hjernestammen.

20-årige Emma Lodberg fra Esbjerg arbejde hos Espresso House som barista i 7 måneder.

»Jeg ringer til min leder og fortæller det hele, og hun siger, at jeg skal skynde mig ind til min bedstefar,« fortæller Emma.

To dage senere ændrer Emmas leder dog, ifølge Emma, mening, og hun skriver en sms til Emma, hvor der står, at de skal have en 'alvorssnak'.

»Ja, jeg kan jo lige så godt bare starte med at give dig din opsigelse,« siger hun til mig til samtalen. »Hun siger, at det var uansvarligt af mig, at jeg var gået fra den vagt med min morfar,« fortæller Emma.

Det er her, Emma Lodbergs tidligere leder i Espresso House bringer fagforeningen på banen.

»Da min leder sagde, jeg skulle blande min fagforening udenom, vidste jeg, at hun og Espresso House ikke havde deres på det rene. Der måtte være noget galt. Det var ikke et holdbart fyringsgrundlag,« siger Emma, som kontaktede 3F efter fyringen.

Emma Lodberg er ikke alene om sine dårlige oplevelser med Espresso House. B.T. har tidligere fortalt om 23-årige Emmely Kobbernagel, som brød sammen foran gæsterne midt i Espresso House under en vagt.

I kølvandet på svenske Aftonbladets afsløringer af kritisable arbejdsforhold hos Espresso House i Sverige har B.T. undersøgt, om samme forhold hersker i kaffegigantens danske kaffebarer.

Det siger tidligere baristaer om arbejdsforholdene hos Espresso House »Man havde lyst til nogen gange at sætte sig ned og græde. Det har jeg gjort før, og det har mine kolleger også. Man føler sig fortabt, fordi man føler, at der ikke bliver gjort noget. Jeg græd foran min chef. Jeg havde det dårligt, men jeg kunne ikke melde mig syg, fordi der ikke var nogen til at dække vagten, min chef sagde bare, at vi måtte hjælpe hinanden.«

Berfin Titrek, 20 år, København »Da jeg spurgte, hvorfor vi ikke fik tillæg ved overarbejde, lagde de en seddel i personalerummet om, at vi ikke var blevet tvunget til overarbejde. De forsøgte at pensle ud, at der var ingen, der skulle have noget for det, for der blev ikke kørt med tillæg, fordi det var frivilligt overarbejde – men vi var nødt til at lave overarbejde, for ellers nåede vi ikke alle opgaver, og så fik vi skældud.«

Anonym »Det er standard at være underbemandet, og mit første angstanfald nogensinde blev udløst af en otte timers lang dag, hvor jeg ikke havde haft pause, eller spist eller drukket. Da jeg har fri, er der for travlt til, at jeg føler, jeg kan gå. Det er dér, jeg får angstanfaldet.«

Sabine Vestergaard, 21 år, Aarhus »Jeg havde feber og halsbetændelse, men fordi vi ikke havde nogen, der kunne tage over, så var jeg nødt til selv at gøre det. Jeg er i tvivl om, hvad der ville ske, hvis jeg blev hjemme. Jeg tror ikke, at nogen har turdet gøre det.«

Anonym »Vi var tre på arbejde, og jeg havde fri. Vi havde ikke fået hentet varer, caféområdet sejlede, og vi havde ikke mere mælk. Jeg ringede til min leder og spurgte, om hun komme og hjælpe. Hun sagde bare nej. Jeg satte mig ned på gulvet bag baren og græd. Jeg kunne ikke gå, fordi jeg følte, det var synd for dem, jeg gik fra, at de skulle stå i det lort, og vores chef ville ikke hjælpe.«

Amalie Agertoft, 21 år, Valby »I den tid jeg var hos Espresso House, cuttede jeg privatlivet. Jeg havde ikke tid til venner eller familie. Det skete tit, at jeg havde en aftale, men så blev jeg nødt til at aflyse i sidste øjeblik – eller gå fra aftaler, fordi jeg skulle møde ind. Det er gået rigtig meget ud over mit personlige liv.«

Anonym Kilde: Uddrag fra henvendelser fra 23 ansatte- og tidligere ansatte hos Espresso House.

B.T. har talt med 24 tidligere- og nuværende Espresso House-ansatte, som tegner et enslydende billede af en arbejdsplads, hvor det er hverdag, at baristaer bryder sammen under en vagt.

En arbejdsplads, hvor det tilsyneladende er almindelig praksis at bede ansatte om at møde på arbejde på trods af sygdom samt at lade baristaer udføre overarbejde uden at give de retmæssige tillæg.

Emma Lodberg fortæller også til B.T., at der i kælderen til Espresso House hang en seddel, hvor de ansatte kunne notere overarbejde.

På sedlen stod ordene 'frivilligt merarbejde' på trods af, at de ansatte er berettiget til tillæg ved overarbejde gennem Espresso Houses overenskomst med 3F.

»Ved at skrive timer på den seddel, så skrev vi under på, at vi ikke behøvede at få tillæg, altså at det var frivilligt merarbejde. Ingen bliver informeret om, at det er det, vi skriver under på, vi bliver bare bedt om at skrive det på sedlen.«

Sedlen er, ifølge Emma Lodberg, den eneste mulighed for at registrere overarbejde.

Især fordi de 24 tidligere- og nuværende Espresso House-ansatte er unge, som typisk har arbejdet hos Espresso House i deres sabbatår, så er de ekstra udsatte og lette at udnytte, påpeger 3F.

»Der er ingen tvivl om, at unge er lettere at udnytte end ældre faglærte. Det kræver stor styrke for en ung at stå op mod en voksen og måske urimelig eller hård arbejdsgiver. En styrke, de unge ikke altid har, og det ved arbejdsgiverne,« siger Lone Søgaard, forhandlingssekretær i 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Fakta om Espresso House Espresso House blev grundlagt i Sverige i 1996 og er Nordens største kaffebar-kæde. I 2018 havde kaffegiganten 430 kaffebarer i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland. Den første Espresso House herhjemme åbnede allerede i 2000'erne i Krystalgade i det indre København. Espresso House kom til Danmark, da det tyske investeringsselskab Jab Holding i 2015 købte både Baresso i Danmark og Espresso House i Sverige. I 2016 besluttede man at lukke Baresso i Danmark og i stedet fortsætte med Espresso House i begge lande. Administrerende direktør i Espresso House Claus Skovfoged er tidligere vicedirektør i Jensens Bøfhus. Der er cirka 750 medarbejdere ansat hos Espresso House.

B.T. har forholdt 3F de oplevelser, som de 24 tidligere- og nuværende Espresso House-ansatte har beskrevet, deriblandt at Espresso House-ledere har bedt ansatte møde på arbejde trods sygdom:

»Det er hårrejsende, at unge presses til at komme på arbejde, selvom de er syge. Det er i sig selv udtryk for en ganske syg kultur. Det hører ingen steder hjemme i en ordentlig virksomhed,« siger Lone Søgaard.

B.T. har forsøgt at få et interview med Espresso Houses direktør, Claus Skovfoged, men Espresso House vil kun udtale sig skriftligt via en talsperson.

'Nogle gange fejler vi som arbejdsgiver, og i de tilfælde er det afgørende for os at samle op, så vi kan forbedre os som arbejdsplads. Vores førsteprioritet nu er derfor at kigge indad og tage endnu bedre hånd om vores kolleger, så vi sikrer, at de alle oplever Espresso House som en god arbejdsplads.'