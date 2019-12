I næsten to årtier har tv-værten Ane Cortzen haft sin daglige gang på Frederiksberg, hvor hun siden starten af årtusindeskiftet har boet i en villalejlighed.

Men nu er hun og manden, Benjamin Weber, på vej videre; hjemmet i Fuglebakkekvarteret i den eksklusive københavnske bydel er nemlig netop kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

For at overtage den 102 kvadratmeter store lejlighed - der udgør de to øverste etager af en murstensvilla fra 1909 - skal du hoste op med 7,8 millioner kroner.

Ifølge Boliga.dks oplysninger købte parret boligen i 2002 for to millioner kroner.

Område med kæmpe handler

Frederiksberg er en kommune, hvor man finder nogle af landets allerhøjeste boligpriser. Bydelens dyreste handel hidtil i år er et 234 kvadratmeter stort hus på C.F. Richsvej, der blev solgt i sommeren for lige knap 17 millioner kroner.

Også ejerlejlighederne skifter hænder for betydelige beløb: i september blev en 276 kvadratmeter stor lejlighed på Frederiksberg Allé solgt for lige over 16 millioner kroner - hvilket er blandt de største lejlighedshandler i området nogensinde.

Med parrets arkitektuddannelser i rygsækken er det ikke overraskende, at Cortzen og Webers hjem i det eksklusive boligområde ikke ligefrem ligner alle andre murermestervillaer i landet.

På de 152 etagemeter finder man således blandt andet en arkitektonisk trappe - og en loftshøjde med kig til næste etage og fritlagte bjælker.

Ane Cortzen er blandt andet kendt som vært på tv-programmerne TV!TV!TV!, Made in Denmark og Vogternes råd. Lige nu er hun aktuel i DR’s kultur-satsning; K2.

