Når beboerne i omkring 150.000 husstande i Danmark onsdag den 1. april står op og tænder for tv’et, vil det virke, som det altid har gjort.

Det var ellers ikke meningen. Meningen var, at de tv-skærme i stedet skulle være gået i sort eller være fyldt med flimmer og sne.

Det skulle de, fordi planen var, at en markant ændring og opdatering af 700 MHz-frekvensbåndet i Danmark skulle være gennemført den 31. marts.

En ændring, der ville betyde, at rigtig mange tv-apparater, der modtager signal via en tv-antenne, og som er fra før 2012, ville blive ramt og gå i sort.

Men nu er den opdatering udsat, oplyser Kulturministeriet på hjemmesiden sortsignal.dk.

Her lyder det:

’På grund af situationen med Covid 19 er lukningen af antenne-tv-signalet udskudt indtil 2. juni 2020, så borgerne har længere tid til at omstille sig det nye tv-signal’.

En melding, som rigtig mange danskere vil glæde sig over.

B.T. har været i kontakt med adskillige danskere, som de seneste uger har følt sig afskåret fra at gå ud og købe en nødvendig boks eller et nyt tv-apparat på grund af corona-krisen. De har frygtet at stå uden mulighed for at se tv fra starten af april.

Nu får de altså lidt mere tid. Den nye deadline er den 2. juni, men herfra er der så umiddelbart ingen kære mor. Kulturministeriet skriver:

’Da Danmark er internationalt forpligtet til at lukke antenne-tv-signalet senest i juni 2020, er det vigtigt, at man stadig følger vejledningen nedenfor og undersøger, om man skal gøre noget for fortsat at kunne se tv efter den 2. juni’.

Med ’nedenunder’ henviser Kulturministeriet til guide, som du kan finde her.