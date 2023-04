Den danske fintech-bank Lunar Group har præsenteret sit største underskud nogensinde.

Selskabet, der blandt andet driver en onlinebank, er kommet ud af 2022 med et underskud på 1,5 milliarder kroner.

Det skriver Finans.

Ifølge Lunar Group selv er underskuddet større end forventet.

»Det negative resultat var større end forventet. Primært på grund af en goodwill-nedskrivning på i alt 560,2 millioner kroner i forbindelse med Lunar Journey AB-købet, tab på en valutaafdækning på 87,5 millioner kroner relateret til det planlagte opkøb af Insta Bank samt nedskrivninger på udlånsporteføljen,« fremgår det af årsrapporten ifølge Finans.

Selskabet tilføjer i en pressemeddelelse, at underskuddet også skyldes investeringer:

»2022 var et kæmpe investeringsår for Lunar og vores kunder. Vi investerer massivt i at skabe den bedste hverdagsbank i Norden. Og vi har nu, som én af få banker, en fælles nordisk bankplatform og stærke løsninger for både privat- og erhvervskunder i alle nordiske lande.«

Sidste år lød underskuddet i selskabet på 732 millioner kroner.

»Det er helt planlagt, så det er ingen overraskelse eller noget vildt for os. Det er selvfølgelig specielt i en dansk kontekst, men Lunar er først og fremmest en teknologivirksomhed, og vi investerer massivt i fremtiden,« sagde administrerende direktør, Ken Villum Klausen, dengang.

Læs mere om det her.

Hvad angår nettorente- og gebyrindtægter, så voksede det med 360 procent. Fra 50,8 millioner til 233,5 millioner kroner.

Lunar Group, der har mere end 650.000 kunder i Norden, forventer profitable kvartaler i 2024.