Kristian Valhøj er en af de ansatte, der har mistet sit arbejde i forbindelse med Domino's konkursbegæring.

Han kunne lørdag læse på en lukket Facebook-gruppe, at hans arbejdsplads ikke længere eksisterer.

B.T. har fra en ansat fået tilsendt opslaget, som du kan se her:

Dermed gik det også op for teenageren, at han ikke ville få de 1900 kroner, han skulle have haft i løn for sit arbejde i februar.

Han og hans mor har i flere dage forsøgt at få udbetalt hans løn, da medarbejderne ikke fik deres penge den 28. februar.

Hans chef havde lovet ham, at han ville få sine penge den anden eller tredje marts, men de penge skal han nu forsøge at skaffe gennem Lønmodtagernes Garantifond.

Men det ikke kun lønnen, han er træt af at miste.

»Det er mit første rigtige job, og det mister jeg, fordi de går konkurs,« siger han.

15-årige Kristian har arbejdet for Domino's i Roskilde siden januar.

Han fortæller, at stemningen blandt personalet har været fin på trods af vedvarende skandaler om dårlig fødevaresikkerhed og skrantende økonomi.

Oplevelsen har været en anden, når han har været ude at levere pizza.

»Kunderne i butikken har været søde, men når jeg har været ude at levere, blev der nogle gange råbt nogle ting,« fortæller han.

Domino's kom for alvor i vælten i efteråret, da tv-programmet Operation X afslørede en række kritisable forhold i forhold til fødevaresikkerhed.

»Der kom nogle trusler, og mange af truslerne handlede om Operation X. Jeg var ude, og så var der en gruppe drenge, der råbte, at Domino's laver råddent kød og at de ville brænde stedet,« fortæller 15-årige Kristian Valhøj.