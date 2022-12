Lyt til artiklen

De stigende energipriser og økonomiske usikkerheder har fået de fleste danskere til at prioritere mønterne i pungen.

Og noget tyder på, at ting som designermøbler og dyre vaner er blevet lagt på hylden.

Det skriver Finans.

Designvirksomheden Carl Hansen og Søn er en af de virksomheder, der er hårdt ramt.

Faktisk står det så slemt til, at op mod 140 medarbejdere snart kan forvente en fyreseddel.

»Mange ting har jeg prøvet i mit liv, men ikke det her, hvor vi ikke kan se ud til horisonten. Hvis vi bare kunne sige, at om tre-fire måneder kører det igen, så havde vi ikke behøvet at gøre, som vi har gjort,« siger Knud Erik Hansen, administrerende direktør i Carl Hansen og Søn, til Finans.

Det sker som konsekvens af et nedgang i salget, men grunden til, at tallet på fyringslisten er så højt skal dog også findes i, at firmaet kort før Ruslands invasion af Ukraine ansatte en masse nye medarbejdere, oplyser direktøren.

Carl Hansen og Søn er en familiejet virksomhed og har eksisteret i mere end 100 år.