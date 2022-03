Solen skinner, kalenderen skriver forår, og metrologerne spår, at marts 2022 ender i top-10 over de tørreste marts måneder nogensinde.

Det er blevet tid til at gå i gang med hus og have. Lader du være, kan det ende som en dyr fornøjelse.

B.T. har allieret sig med to eksperter og skabt en tjekliste med 14 ting, du skal gøre lige nu.

Hvad du skal gøre ved haven, har haveekspert Berit Rørbøl en række konkrete bud på.

I forhold til boligen har B.T. allieret sig med Bo Halm Andersen, byggesagkyndig og energikonsulent hos EBAS.

Og der kan være rigtig mange penge at spare, hvis du giver dig tid til at sætte din bolig under lup, understreger Bo Halm Andersen,

»Vi er utrolig gode til at køre vores bil til service og sætte vinterdæk og sommerdæk på, men vi er faktisk ret dårlige til at give vores dyreste investering, nemlig vores bolig, det samme eftersyn,« siger Bo Halm Andersen:

»Holder du ikke løbende øje med din bolig, kan det udarte sig til dyre følgeskader.«

Han har følgende råd til, hvordan du skal kigge dit hus efter i sømmene:

Tjek, at der ikke sidder løse tagsten på dit tag. Foto: MORTEN JUHL

Kig på dit tag



»Det kan være, at der er nogle tagsten, som er faldet ned under stormen eller nogle inddækninger omkring tagvinduerne, som er blæst op.«

»Har du et gammelt tag uden undertag, vil det regne direkte ned på loftet, hvis der er hul i taget. Det kan regne ind i et stykke tid, inden du vil kunne se en plamage på loftet, men på det tidspunkt kan det have udviklet sig til råd og skimmelskader.«

»Kan du lidt med dine hænder, kan du godt selv lægge en tagsten. Men har det udviklet sig til en større skade, så kræver det, at du kontakter en håndværker, og det kan hurtigt blive en dyr omgang.«

Få styr på forsikringen



»Det en god idé løbende at få tjekket, hvordan du er dækket, hvis der sker skader på dit hus. Mange ved ikke, hvad deres selvrisiko er, hvis uheldet er ude.«

Efterse muren og soklen



»Tjek, om der er sket frostskader på soklen og facaden i løbet af vinteren. Det kan være sokkelpuds, der er skallet af, eller at mørtlen mellem murstenene er blevet porøs, fordi der er kommet vand ind.«

»Reparerer du det ikke undervejs, vil det kun blive værre med årene. Få det eksempelvis repareret med noget færdigblandet mørtel fra byggemarkedet, inden at det bliver vinter igen.«

Tjek dine rør og varmeanlæg



»Gå dine rør igennem, når du har lukket for varmeanlægget. Spotter du rust eller udposningen på dine rør, så kontakt en vvs’er. Alternativt kan du, hvis du alligevel har en vvs’er, spørge, om han lige vil give dit varmeanlæg et serviceeftersyn.«

»Opdager du først, at der er noget galt til vinter, hvor alle starter deres varmeanlæg op, vil der typisk være run på hos vvs’erne.«

Husk at fjerne blade fra tagrenden. Foto: Bjarke Ørsted

Sæt tagrende under lup



»Er din tagrende blevet fyldt med blade og snavs i løbet af efteråret, vil den løbe over, når regnen kommer. Regnvandet vil belaste facaden og fundamentet vil blive endnu mere vådt. I værste fald vil der komme tilbageløb ind i husets facade.«

»Men det er ikke nok kun at fjerne blade og snavs, smid også en vandslange op i tagrenden, så du får tjekket, at der er gennemløb i de lodrette tagnedløb og ned til brønden.«

Tjek det udvendige træværk



»Er træværket omkring kvisten, ved taget eller på vinduer afskallet, er det vigtigt, at det bliver malet. Gør du ikke det, forkorter du træværkets levetid. Slib træværket og mal det, inden at det bliver for varmt. Maler du det først, når det bliver sommer, vil malingen udtørre for hurtigt, og du vil ikke få glæde af alle malingens egenskaber.«

Vedligehold beslag og låse



»Åbn vinduerne i løbet af foråret og tjek om beslagene trænger til at blive smurt. På samme måde er det godt at smøre sine låse, hvis de laver bøvl. Bliver du for voldsom ved din lås, risikerer du at ødelægge låsen og brække din nøgle.«

Og nu til haven, hvor haveekspert Berit Rørbøl fra Bolius har en række gode råd:

Vælg blomster der tåler frost



»Kribler det i dine fingre efter at plante sommerblomster, skal du lige væbne dig med lidt tålmodighed, for der kan stadig komme frost. Kan du alligevel ikke dy dig, så gå efter stedmorblomster og nogle former for bellis, som godt kan tåle frost.«

Dræbersneglene gemmer sig typisk fugtige steder. Foto: Henning Bagger

Gå på dræbersneglejagt



»Når jordtemperaturen stiger et par grader, begynder dræbersneglene at komme frem. De gemmer sig typisk fugtige steder: under træstubbe, sten og sække og i kompostbunken. Din køkkenhave og mange af dine bladstauder kan blive helt raseret, hvis du ikke får bugt med dem.«

Forbered køkkenhaven



»Jorden skal være tør og let, inden du begynder at grave i den, ellers ødelægger du strukturen i den. Så vent lige lidt med det. Begynd i stedet at forspire de ting, som ikke tåler frost.«



»Vil du gerne have tidlige kartofler, kan du lægge dem til at forspire indenfor. Mens de forspirer, kan du over et par uger kunstigt varme jorden op, ved at dække den til med fiberdug. Ved at gøre det, er jorden varm nok til, at du allerede i april kan lægge dem ud.«

Foråret er et godt tidspunkt at fjerne ukrudt på. Foto: Signe Goldmann

Fjern ukrudt



»Det er et perfekt at fjerne ukrudt, når jorden er løs. Det kommer dig til gode, at du fjerner ukrudt nu, hvor rødderne ikke har fået så meget fat. Men gør det ikke om morgenen, hvor jorden er frossen.«

Få bugt med mosset



»Er din græsplæne fyldt med mos, så er det nemt at få op om foråret, hvor det sidder løst. Når mosset er fjernet, giver det mere lys og plads til, at græsset kan få en bedre start på den nye sæson.«

Frem med den store saks



»Fordelen ved at beskære dine buske og frugttræer nu er, at du kan se, hvad du laver, fordi der ikke er kommet blade på endnu. Men hold igen med roser og sommerfuglebuske, som ikke tåler frost. Vent også med at beskære blødende træer som blomme- og kirsebærtræer, som ikke kan lukke sårene, fordi de ikke er i vækst, og derfor er mere følsomme overfor svampeangreb.«

Forbered dig på græsslåning



»Din græsplæne skal have lidt ro i foråret, inden du begynder at suse hen over den med plæneklipperen. Faktisk skal jordtemperaturen op på 7-8 grader, før du skal slå din græsplæne første gang.«

»Brug i stedet ventetiden på at tjekke, om din græsslåmaskine har olie på og kan køre. Opdager du først, at den er brudt sammen, når den skal bruges, kan der være lang kø på værkstedet.«