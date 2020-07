Der er ikke meget less is more, snusfornuft, jantelov og krise-økonomi over billedet, der tegner sig, når man tager et kig ned over toppen af det danske boligmarked anno 2020.

Selvom første halvår navnligt har haft én stor overskrift, har dette dog ikke betydet, at million-handlerne helt i top er udeblevet.

De tre største hushandler, der hidtil er indgået i år, lyder således på 45, 38,5 og 38 millioner kroner - hvilket allerede er det samme niveau, som 2019s tre tophandler endte med at blive solgt for.

Sidste år blev tre villaer i Hellerup og Vedbæk således handlet for 43, 39,75 og 38,7 millioner kroner. Det viser data fra boligsitet Boliga.dk.

Plads nok?

Anført af Gentoftes kyststrækning er Øresundsbyerne nord for København de steder, hvor landets traditionelt største hushandler indgås.

Men det er dog ikke kun beliggenheden, der trækker prisen op - kvadratmeterne, der følger med, er også i den velvoksne ende.

Ser man på årets hidtil tre tophandler, er den dyreste - til 45 millioner kroner - salget af et 322 kvadratmeter stort hus fra 1899 i Hellerup.

Dernæst er det et 726 kvadratmeter stort hus i Espergærde, der blev solgt for 38,5 millioner - og på tredjeplaceringen et 444 kvadratmeters Strandvejspalæ i Vedbæk, der altså endte med at skifte ejere efter en handel til 38 millioner kroner, det viser Boliga.dks salgsprishistorik.

Skal der slås prisrekord i år, skal der dog findes en ganske betragtelig mængde millioner mere til en bolighandel.

For selvom 45 millioner er en del mere, end de fleste af os kan præstere at få banken med til - ja så er der altså indgået handler på helt op til 70 millioner kroner - bare inden for de seneste år.

Den dyreste villa, der ifølge Boliga.dks oplysninger nogensinde er solgt i landet, er dog en 570 kvadratmeter stor villa på den eksklusive Hambros Allé i Hellerup - der i 2008 skiftede ejere efter en handel på 75 millioner kroner.

Sælgeren var erhvervsmanden Erik Damgaard - mens det var den tidligere bokser og FitnessDK-stifter Hans Henrik Palm, der købte.

I dag er villaen ejet af Henrik Rossing, der stiftede Fitness World, og hans frue Sophie Rossing.

Skal Damgaard-Palm handlen slås er der kun én kandidat på villamarkedet, der kommer i nærheden, nemlig palæejendommen Rosenlund i Vedbæk. Villaen er udbudt til salg for 75 millioner kroner.

