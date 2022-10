Lyt til artiklen

100 tons danske æbler står og rådner.

Det danske vejr har været givende ved frugtavler Lars Skou Hansen fra Guldborgland Frugtplantage, måske næsten for givende.

Han er nemlig løbet ind i flere problemer, skriver Folketidende.

Der har været godt med regn i maj, en god vækstsæson og en lang varm sommerperiode, og det har givet utrolig mange tons æbler, som er klar til at blive solgt.

Problemet for Lars Skou Hansen er, at efterspørgslen hos danske supermarkeder er lav, og han har ikke råd til at køle de mange æbler ned.

»Det er edderbrandbrølende da godt nok mærkeligt, at man importerer æbler i en periode, hvor vi simpelthen har en kæmpe høst herhjemme,« siger den frustrerede frugtavler, der er en del af andelsselskabet Gasa Nord Grønt.

Den administrerende direktør for Gasa Nord Grønt, Lars Verner Christensen, kalder det ligeledes en 'meget kritisk situation', at danske supermarkeder ikke indkøber danske æbler.

I Salling Group, der blandt andet ejer Føtex og Bilka, ser man anderledes på sagen.

»Omkring 80-90 procent af vores sortiment består lige nu af danske æbler og pærer. Den resterende del er sorter, som vi ikke kan opdyrke herhjemme, men som kunderne gerne vil have. Dem henter vi naturligvis uden for landets grænser,« siger pressechef i Salling Group, Jacob Krogsgaard Nielsen.

Men fordi, at Lars Skou Hansen har for mange æbler, som ikke bliver solgt, så skal de køles ned. Men de enorme energipriser gør det umuligt.

Hvis frugten for eksempel skal nedkøles til marts eller april, mister han, alene på strøm, 50 procent af den værdi, som han skulle have for varen.