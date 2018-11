Flere end 100 mennesker ligger lige nu i kø foran Elgigantens nye butik i Skejby ved Aarhus.

Det gør de, fordi den nye butik er kædens hidtil største, og det fejres ved at sætte priserne så langt ned, som de kan komme.

De sælger 10 forskellige produkter til kun en krone.

Mere end 100 mennesker i kø lyder måske som forholdsvis få, men det er faktisk for mange, for der er kun 10 af hver enkelt tilbud - og kun ét tilbud per kunde.

Nicklas Iversen, (tv) 27, iværkstætter, håber på iPad eller støvsuger og Eskild Kristiansen, 26 matematikstuderende, håber på støvsuger, men regner ikke med noget,han hygger bare med vennerne.

Og her har den hurtige læser nok allerede regnet ud, at så er der jo kun tilbud til de første 100 kunder.

Samtidig tænker den hurtige læser nok også: ‘hvorfor blive liggende i køen, når nummer 100 er rundet?’

Nu skal du høre.

Hver tredje time kommer der et hold vagter og råber navnene på dem, der ligger i kø, op. Hvis du ikke er der, når dit nummer bliver råbt op, så er du ude af køen.

Osama el saadi King, 20 år fra Brabrand harnr 1. Han går efter et fjernsyn der er på tilbud til 1 kr.

20-årige Osama El Saadi King, der ligger som nummer et i køen, fortæller, at der torsdag eftermiddag var 30 mennesker, der mistede deres plads.

Han har ligget i kø siden tirsdag eftermiddag og vil gerne have et fjernsyn med hjem.

Ud over et fjernsyn kan man blandt andet få et videospil, en vaskemaskine, en kaffemaskine, en kontorstol og en telefon til kun en krone.

Den nye butik åbner klokken 7.00 fredag og har sørget for et telt til de køliggende kunder.