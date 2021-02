Normalt forbinder man et såkaldt håndværkertilbud med en faldefærdig rønne, som er til salg for et forsvindende lille beløb - ofte langt under markedsprisen.

Men i øjeblikket er der også håndværkertilbud til salg for så store millionbeløb, at samme sum vil kunne købe et, to eller måske endda tre almindelige parcelhuse i mange danske byer.

Det er skriver boligmediet Boliga.dk.

Hvis du skal købe et af de dyreste håndværkertilbud på boligmarkedet lige nu - som alle ligger i og omkring landets dyreste boligområde i hovedstaden - skal du skrabe mellem syv og ti millioner kroner sammen og stadig have plads til renoveringen i budgettet.

Landets p.t. dyreste håndværkertilbud står for øjeblikket udbudt til salg for mellem 45.000 og 48.000 kroner pr. kvadratmeter - og sammenligner man det med priserne på tværs af landet - både på ejerlejligheds- og villaniveau - skal der altså betales op til det dobbelte af landsgennemsnittet for disse håndværkertilbud.

Her er landets dyreste håndværkertilbud

Bøgehøj, Hellerup

I Dyssegårdkvarteret i liebhaverkommunen Gentofte ligger en gammel villa fra 1927, som ifølge mæglerens salgsmateriale trænger til en total istandsættelse.

Det 147 kvadratmeter store hjem har seks værelser og er udbudt til salg for lige under syv millioner kroner.

Det betyder, at en ny køber skal betale godt 47.500 kroner pr. kvadratmeter i et område, hvor villaerne ellers er til salg for en kvadratmeterpris på næsten 70.000 kroner; landets højeste prisgennemsnit.

Paludan Müllers Vej, Frederiksberg

I liebhaverområdet Frederiksberg midt i hovedstaden kan du i øjeblikket købe en 189 kvadratmeter stor herskabslejlighed for 8.495.000 kroner.

Det syv værelses store hjem ligger i en ejendom fra 1894, hvor ejerlejlighederne er opdelt i ideelle anparter, som derfor ikke kan belånes.

Lejligheden skal koste dig lige under 45.000 kroner for hver kvadratmeter. Et ordentlig nøk under gennemsnittet for det eksklusive område, hvor kvadratmeterpriserne for ejerlejligheder ligger på 56.358 kroner i øjeblikket.

Frederikslundsvej, Holte

Landets dyreste håndværkertilbud på boligmarkedet lige nu koster ti millioner kroner og ligger i Holte nord for København.

Den store ejendom fra 1860 består af flere lejligheder med i alt 412 kvadratmeter bolig - og trænger til en gennemgribende istandsættelse,

Du skal give lige knap 24.300 kroner for hver kvadratmeter af huset, som ligger i Rudersdal Kommune, hvor villaerne i gennemsnit koster næsten 47.700 kroner pr. kvadratmeter lige nu ifølge Boliga.dks udbudsdata.

