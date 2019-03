Billederne af den døde hval, der i weekenden strandede i Filippinerne med 40 kilo plastik i maven, er gået verden rundt. Hvalen er et symbol på klodens udfordringer med plastikaffald.

I Danmark smider en gennemsnitlig husstand cirka et kilo plastikaffald ud om ugen. Meget bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os.

Miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen, giver sammen med B.T. 10 gode råd til mindre plastik i din hverdag.

Flere og flere danskere er bevidste om plastikforurening, fordi det er et område i hverdagen, hvor de faktisk kan gøre en forskel for miljøet og klimaet. At mange stadig ikke skænker deres plastikforbrug de store tanker, skyldes ifølge Henrik Beha Pedersen, at vi gennem årtier er blevet forvænte med, at alt er pakket ind i plastik.

I naturen er det også engangsemballagen fra detailhandelen, som sviner mest. I havene er det cigaretskoddene.

1. Tag din egen pose med på indkøb

Du bruger en ny plastikpose ca. hver fjerde dag året rundt. Det svarer til godt og vel 85 poser pr. dansker pr. år. På landsplan giver det et forbrug på 460 mio. farverige indkøbsposer.

Poserne, der primært fremstilles af råolie, bliver brugt få gange og koster i de fleste supermarkeder mellem 1,50 kr. og 3 kr. Du kan derfor med fordel spare penge og mindske plastikforbruget ved at genanvende de bæreposer, som du i forvejen har i hjemmet. Et godt alternativ kan være at huske et stofnet eller en rygsæk, når du køber ind.

Fem sjove fakta om plastik Plastikkirurgi har intet at gøre med materialet plastik. Det stammer fra det græske ord 'plastikos', som betyder 'at forme' eller 'at skabe'. Før plastik blev udbredt, var mange billardkugler lavet af elfenben. Lego har haft 100 specialister ansat og en milliard kroner øremærket jagten på et alternativ til de nuværende Lego-klodser, som er lavet af en plasttype, der er baseret på olie. I 2018 producerede Lego sine første bæredygtige klodser af sukkerrør. Ambitionen er, at alle produkter er fuldt bæredygtige i 2030. I regnskoven i Amazonas har man fundet en svamp, der kan nedbryde plastik. Et potentielt gennembrud for fremtidens behandling af plastikaffald. En af verdens højeste mænd, den mongolske hyrde Bao Xishun, reddede i 2006 to delfiners liv, da han med sine lange arme fiskede livsfarlige plastikskår op af dyrenes maver. Baos er 236,1 centimeter høj, og hans arme er 106 centimeter lange

2. Invester i en drikkedunk

Vidste du, at produktion og transport af to halvliters vandflasker svarer til CO2-udledningen fra en times kørsel i bil? Danskerne køber 120 millioner liter flaskevand om året, hvilket svarer til 21 liter pr. indbygger. En god drikkedunk kan genopfyldes og genbruges i mange år.

3. Brug termokrus til kaffen

Danmark er den tredjemest kaffedrikkende nation i verden. Meget af den kaffe kommer i to-go-kopper med plastiklåg, og mange kan derfor mindske deres plastikaffald ved at tage et termokrus med hjemmefra.

4. Din kosmetik indeholder også plastik

Din shampoo, sæbe og makeup kan indeholde mikroplast. Ved du ikke, hvad du skal holde øje med, kan du bruge appen 'Beat the microbead' til at scanne dine produkter og se, om de indeholder plastik.

4. Kør mindre i bil

Når du kører bil, bliver små og næsten usynlige stykker mikroplastik slidt af bildækkene. Plastik bliver skyllet fra vejene ud i vandløb og afløb. Undersøgelser viser, at dækslitage fra bilerne udgør ca. 60 procent af udledningen af mikroplastik.

5. Dit toilet er ikke en skraldespand

En god tommelfingerregel er, at der kun skal lort, pis og papir i toilettet. Vatpinde, tamponer, kontaktlinser, kondomer og mange andre hygiejneartikler indeholder plastik og kan ende i naturen, hvis du smider det i toilettet.

B.T.-serie Et liv med plastik Plastik er overalt. Det er praktisk og billigt, men det giver også et stort affaldsproblem. For en gennemsnitlig husstand smider cirka et kilo ud om ugen. Meget af det plastik bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os. I en artikelserie sætter B.T. fokus på, hvor meget plastikaffald vi producerer, og hvad det betyder for dig, os og verden omkring os. Følg familien Nielsen, som undersøger deres forbrug af plastik. Kom med på plastikkens rejse fra skraldespand til sorteringsanlæg. Bliv klogere på plastik i din hverdag. KILDER: Danmarks Naturfredningsforening

6. Gå uden om engangsplastik

Det er engangsplastik, som fylder mest i den danske natur. Sugerør, plastikkopper, cigaretskod, slikpapir og takeaway-beholdere udgør langt det meste af affaldet i hav, skov og på stranden. Meget plastik vil forblive i naturen flere hundrede år og skader både dyrelivet og miljøet. Ifølge EU-Kommissionen står plastaffald for 85 procent af alt affald på strandene.

7. Sig farvel til fryseposen

Plastik er både praktisk og i mange tilfælde nødvendigt, men man kan nemt finde langtidsholdbare alternativer til plastikposer i husholdningen. Brug eksempelvis solide plastikbøtter eller glasbeholdere til dine madvarer og til børnenes madpakker.

8. Forsøg at undgå plastikemballage

Den største plastiksynder i hverdagen er emballage til dagligvarer - det udgør 75 procent af danskernes årlige plastikforbrug. På indkøbsturen kan du styre uden om unødvendig emballage på fødevarer, og så er det altid en god ide at sortere det plastik, som ikke kan undgås.

9. Giv naturen en hjælpende hånd

Ingen gider ligge på stranden omgivet af Snickers-papir, colaflasker og Netto-poser. Husk derfor at tage dit affald med dig. Du kan også hjælpe miljøet og naturen på din gåtur, hvis du også samler det plastikaffald op, som andre har glemt. Du vil ikke være alene, da mennesker verden over deler billeder på de sociale medier af det affald, de samler, under hashtagget #trashtag.

10. Find alternativer til plastik

Forbrugerne har magten. Når vi køber flere hverdagsvarer uden plastik, vil supermarkederne og producenterne med tiden også imødekomme efterspørgslen. I dag kan du bl.a. finde tandbørster i bambus, madwrap med bivoks og karklude uden mikroplastik.

Kilde: Plast.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change, Greenmatch, Grøn Forskel, Undersøgelse Miljøstyrelsen 2015 om mikroplastik, DTU Miljø.