Du tror du sparer en masse penge, fordi det er Black Friday, men i virkeligheden har flere af varerne været enten billigere eller lige så billige flere gange før.

Ifølge en analyse, lavet af prissammenlignings-sitet Pricerunner, kan førprisen på 1 ud af 10 Black Friday super-tilbud være presset kunstigt op, for at kunne vise de høje besparelsesprocenter.

Pricerunner har siden 24. september analyseret priserne på 29.000 af de mest populære produkter fra 29 af de mest populære butikker i Danmark.

I ugerne op til Black Friday er 33 procent af produkterne i gennemsnit steget med 14 procent. 15 procent af disse produkter er i gennemsnit steget med 27 procent.

Tá produktet under armen og tjek det så på mobilen, så kan du altid sætte det tilbage igen Martin Andersen, Pricerunner

Ifølge Forbrugerombudsmanden skal en vare have haft den samme pris i en længere periode, før en butik må angive en besparelse på varen, når prisen falder.

»Det kan betyde, at varerne bliver presset op i pris i ugerne op til Black Friday, så butikkerne kan skrive en større besparelse på, end den besparelse, der rent faktisk er fair,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner Danmark.

Det kan være en god ide at tjekke varen på en prisportal, skriver Forbrugerrådet Tænk, hvor man kan se varens prishistorik og sikre sig, at man rent faktisk får et unikt Black Friday-tilbud.

Mange varer har tendens til at have vekslende priser, og det man tror er et Black Friday-tilbud kan lige såvel have været et fødselsdagstilbud eller et sommertilbud og så videre.

Sådan kan en kunstig prisstigning se ud, her på en Bosch fryser fra fra Skousen. Som man kan se, så stiger prisen en måneds tid inden Black Friday. Prisen er sat til at falde på dagen. Vis mere Sådan kan en kunstig prisstigning se ud, her på en Bosch fryser fra fra Skousen. Som man kan se, så stiger prisen en måneds tid inden Black Friday. Prisen er sat til at falde på dagen.

Det betyder, at man ikke nødvendigvis behøver at købe varen på Black Friday, men godt kan vente. Nogen gange viser det sig, at det faktisk kan være billigere at vente til Black Friday er overstået.

En omfattende undersøgelse fra den britiske forbrugerorganisation Which? viser blandt andet, hvordan tilbud fra Amazon og andre netbutikker er knap så unikke, som de gør dem til.

Which? Har fulgt prisen på 94 varer i seks måneder op til og seks måneder efter sidste års Black Friday.

Her viser det sig, at 87 procent af de tilbud, der blev slået op på Black Friday, ikke var så gode, som de så ud til.

Flere af varerne havde nemlig været på tilbud til samme pris eller endnu billigere på et tidspunkt i de seks måneder, der førte op til Black Friday.

I andre tilfælde var priserne lige så lave eller endnu lavere i de seks måneder, der fulgte efter Black Friday, skriver The Guardian.

Ifølge Martin Andersen skal man tage den med ro til Black Friday, da der er masser af tilbud og kommer nye hele tiden.

»Bare fordi du lige misser et produkt, så væbn dig med tålmodighed, for der kommer hele tiden nye tilbud. Tag produktet under armen og tjek det så på mobilen, så kan du altid sætte det tilbage igen, hvis det viser sig, at tilbuddet ikke var så godt som du troede,« siger han.