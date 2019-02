Bredbånd er blevet dyrere over hele linjen i 2019, og priserne steg for nogle kunder med helt op til 15 pct.

»Konkurrencen fungerer ikke ordentligt. Elselskaberne udnytter, at de har mange geografiske områder for sig selv med fibernettet,« siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon, til Finans og fortsætter:

»Samtidig venter vi stadig på at se, at konkurrencen på TDC’s kabel-tv-net fungerer optimalt. I sidste ende betaler forbrugerne for den manglende valgfrihed.«

På bredbåndsmarkedet har TDC et fast greb om byerne, mens elselskaberne udnytter, at de, ifølge Salamon, har nærmest monopollignende tilstande i landområderne.

Det betyder, at langt de fleste bredbåndsudbydere har hævet priserne fra årsskiftet 2019, hvilket rammer op mod 1 million husstande.

Værst står det til for Fullrates kunder, som har fået en prisstigning på hele 15 pct.

Et andet selskab, der følger trop, er Hiper. Både Fullrate og Hiper er ejet af TDC, og den tendens kan ses over hele linjen.

Fordi det er de samme få selskaber, der ejer udbyderne, kan de sætte internetpriserne nærmest, som de selv vil.

Og de vælger at skrue dem i vejret.

Ifølge TDC’s strategidirektør, Lasse Pilgaard, skyldes de højere priser, at selskaberne er i gang med at udbygge fibernettet i hele landet, mens Thomas Woldiderich, telepolitisk chef i elselskabernes organisation Dansk Energi, slet ikke anerkender, at elselskaberne har monopol.

Han mener derimod, at de er med til at byde et eksisterende monopol ved at læge fibernet steder, hvor der tidligere kun har været TDC’s kobbernet.

Dog er det meget få elselskaber, der har åbnet fibernet op for deres konkurrenter.