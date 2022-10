Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste år skulle hendes krav blot skrives ind i et regeringensgrundlag før de var opfyldt.

Men nu klatrer Nye Borgerliges formand Pernille Vermund et trin højere op på krav-stigen. Nu skal hendes udenlændingepolitiske krav gennemføres. Ellers bliver en eventuel blå statsminister væltet.

Det siger Pernille Vermund fredag i et interview med B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Nye Borgerlige har længe haft tre såkaldt ufravigelige krav til en kommende blå statsminister.

Kravene er et totalt asylstop, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom, og så skal udlændinge, som opholder sig i Danmark, forsørge sig selv.

I september sidste år sagde Pernille Vermund så, at hendes krav ikke skulle forstås sådan, at det nødvendigvis var et krav, at de skulle gennemføres – de skulle blot skrives ind i et regeringsgrundlag.

»Det er det, når en statsministerkandidat er villig til at skrive det ind i regeringsgrundlaget«, svarede Pernille Vermund dengang direkte adspurgt, hvornår hendes krav var opfyldt.

Men fredag eftermiddag lød der pludselig strammere toner fra Pernille Vermund.

Du har mange gange sagt, at du har tre ufravigelige krav. Du har tidligere sagt til mig, at vi skal forstå, at kravene er opfyldt, når de blot er skrevet ind i et regeringsgrundlag?

»Forudsætningen for, at vi kan pege på en statsministerkandidat det er, at det er skrevet ind i et regeringensgrundlag. Forudsætningen for, at vi kan blive ved med at bakke op om vedkommende som statsminister det er, at det er blevet til lov og bliver gennemført.

Så du trækker støtten til en regering, der ikke gennemfører det her?

»Ja.«

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen her: