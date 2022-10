Lyt til artiklen

Mandag er beskeden klar fra Socialdemokratiet.

Vi skal have en undersøgelse af FE-sagen, før straffesagen mod tidligere spionchef Lars Findsen er afsluttet. Dermed har partiet nu en diametralt anden holdning end for få dage siden.

Det falder sjovt nok sammen med, at der er kommet et flertal i Folketinget for en hurtigere undersøgelse.

Ifølge Venstres Morten Dahlin er det alt for letkøbt.

»For det første er hele håndteringen af sagen ualmindelig dårlig. De har kørt med en selvpålagt tavshedspligt i flere dage, og nu hvor der er et flertal, skifter de holdning og vil gerne have en undersøgelse,« siger han.

Justitsminister Mattias Tesfaye havde ellers tidligere sagt, at »det er klart, at det skal ske, efter at straffesagen er afgjort ved domstolene.«

Men mandag lød beskeden:

»Vi har absolut intet ønske om, at det skal tage længere tid end højst nødvendigt. Det er omvendt afgørende, at den igangværende retssag ikke påvirkes hverken direkte eller indirekte af politisk igangsatte undersøgelser.«

»Hvis de hensyn kan sikres, så er vi åbne over for, at undersøgelsen kan igangsættes, før straffesagen er afsluttet. For os er det i sig selv vigtigt, at et bredt politisk flertal står bag rammerne, så forløbet ikke politiseres,« siger Mattias Tesfaye.

Ifølge Morten Dahlin er dog vigtigt at have for øje, præcis hvad regeringen vil have undersøgt.

»Det interessante er nu, hvad regeringen er klar på at undersøge. Er de klar på at undersøge sig selv? Vi er nødt til at finde ud af, om Lars Findsens anklager er sande,« siger han.

I bogen 'Spionchefen' fortæller Lars Findsen, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen hjemsendte ham af partipolitiske hensyn. Ifølge Findsen skulle Trine Bramsen have sagt:

»Jeg er med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90.«

Underforstået, at hvis Trine Bramsen ikke sendte Lars Findsen hjem, ville regeringens flertal smuldre.

Det er netop denne anklage mod regeringen, der skal være fokus på, mener Morten Dahlin.

»Det er selvfølglig vigtigt at understrege, at Lars Findsens bog er et partsindlæg, men vi skal have undersøgt anklagen om, at de har sat partipolitiske interesser over nationens sikkerhed.

Men er du ikke bare glad for, at Socialdemokratiet nu støtter en undersøgelse af forløbet?

»Det er rigtig godt, at sagen skal undersøges, men regeringen er nødt til at ville undersøge sig selv, hvis det skal give mening,« siger Morten Dahlin.

B.T. har rettet henvendelse til Socialdemokratiet, som ikke har svaret inden udgivelse. De refererer i stedet til et Facebookopslag fra Trine Bramsen og justitsminister Mattias Tesfayes udtalelser, som allerede er gengivet i artiklen.