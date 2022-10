Lyt til artiklen

Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, har nu skiftet holdning til, om man kan sige nej til en hjemmehjælper, fordi personen bærer tørklæde.

Det sker i et interview onsdag morgen med Politiken.

Tirsdag eftermiddag sagde han først, at man som borger godt må sige nej til en hjemmehjælper, som bærer tørklæde.

»Jeg ønsker at styrke de ældres frie valg i forhold til hjemmehjælpere, men jeg synes ikke, tørklædet er det vigtige i den her diskussion. Jeg synes ikke, det er et sagligt hensyn. Det mener jeg ikke, nej«, siger Alex Vanopslagh til Politiken.

Alex Vanopslagh begrunder holdningsskiftet med, at man godt må fravælge hjemmehjælpere ud fra saglige kriterier, og der er religion ikke længere en del af de saglige kriterier.

Men Alex Vanopslagh er ikke den eneste i blå blok, som har trukket i land på det spørgsmål.

For Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, trak faktisk også i land, kort tid efter at han også havde sagt ja til, at man måtte sige nej til hjemmehjælpere, der bærer tørklæde.

Jakob Ellemann-Jensen begrundede også sit holdningsskift med, at det ikke skal handle om religion.

»Det er jo et ja,« svarede Jakob Ellemann-Jensen på et spørgsmål om, hvorvidt det frie valg i Danmark skal være så frit, at man også skal kunne fravælge at modtage hjemmehjælp af en person med muslimsk tørklæde på pressemødet tirsdag.

