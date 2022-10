Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hver aften giver B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen dig de vigtigste nyheder fra dagen.

Og på valgkampens syvende dag er det Venstres skatteudspil, et opsigtsvækkende skifte og en regeringsdannelse, der i kommentatorens optik aldrig kommer til at ske, som løber med overskrifterne.

I en valgkamp er der netop stor kamp om opmærksomheden, og måske var det derfor, at dagens oversete nyhed var, at Poul Lindholm, partisekretær for DF fra 2004 til 2020, nu er blevet seniorkonsulent i Inger Støjbergs parti.

»Når sådan en person skifter fra DF til Danmarksdemokraterne, så siger det noget om, hvilken afgrundsdyb krise Dansk Folkeparti befinder sig i. Der er simpelthen tale om en afskalning af dimensioner,« siger Joachim B. Olsen.

Hør om det og meget mere i Joachim B. Olsens gennemgang i videoen øverst i artiklen.

Følg valgkampen minut for minut her.