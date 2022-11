Lyt til artiklen

Valgforskerne Asmus Leth Olsen og Martin Vinæs Larsen har besluttet at boykotte TV 2 og Politiken.

Det sker, fordi de to medier samarbejder med analyseinstituttet Megafon.

De to valgforskere er stærkt utilfredse med, at Megafon har krævet en millionerstatning af politologen Erik Gahner Larsen, der på hjemmesiden politologi.dk har lavet et overblik over de danske meningsmålinger.

Megafon forlanger ifølge Erik Gahner Larsen, at deres meningsmålinger fjernes fra overblikket – og kræver erstatning for, at han har delt Megafon-målingerne på hjemmesiden.

Det fik Erik Gahner til at lukke ned for politologi.dk på ubestemt tid dagen efter valget.

Samme dag kom Asmus Leth Olsen med en klar opfordring til sine valgforsker-kolleger.

»Jeg kommer ikke til at bidrage som ekspertkilde på TV 2 eller Politiken, så længere deres partner Megafon har krav om millionerstatning mod politologi.dk,« skrev han på Twitter.

»Opfordring til alle gode kollegaer om samme indstilling,« fortsatte Asmus Leth Olsen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet.

Kollegaen Martin Vinæs Larsen følger nu trop.

»Jeg deltager ikke på TV 2 News eller i Politiken, så længe den her chikane af Erik Gahner og Politologi.dk står på,« skriver Martin Vinæs Larsen, som er valgforsker ved Aarhus Universitet, på Twitter.

Flere andre analyseinstitutter undrer sig over Megafons ageren.

»Det her er simpelthen grotesk,« skriver Voxmeters analysedirektør Anna Midtgaard Christensen på Twitter.

»Erik Gahner bidrager med ekstremt værdifuldt arbejde i forhold til formidling og faglige vurderinger af meningsmålinger. Megafon burde være taknemmelig for, at der er eksperter, der tager målingerne under kritisk og kærlig behandlinger,« fortsætter hun.

Ifølge fagbladet Journalisten får Erik Gahner Larsen – som har en ph.d. i statskundskab fra Syddansk Universitet og har drevet politologi.dk i sin fritid – også opbakning fra analyseinstituttet Epinion.

