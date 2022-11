Lyt til artiklen

Det, som skete på valgnatten, var intet mindre end yderst usandsynligt. For rød blok burde ikke have vundet valget.

Kigger man på stemmerne, så vandt blå blok sammen med Moderaterne. Faktisk fik blå blok og Moderaterne tilsammen 65.808 flere stemmer end rød blok. Men det var i stedet ved Socialdemokratiets valgfest, at der var jubelbrøl og glædestårer. Rød blok fik nemlig det sidste og afgørende mandat på grund af en regel i et kompliceret valgsystem.

»Det er ikke sket, siden metoden blev indført i 1953,« siger Martin Vinæs Larsen, der er valgforsker ved Aarhus Universitet.

På valgnatten var det dog lige præcis det, der skete. Og det faldt ud til fordel for Socialdemokratiet og rød blok.

»Det er den perfekte storm for rød blok,« fortsætter Martin Vinæs Larsen.

Ikke nok med, at Socialdemokratiet fik et ekstra mandat på grund af reglen i optællingsmetoden, så fik partiet de nordatlantiske mandater oveni.

»Derfor ender det med et rødt flertal, selvom flest danskere har stemt på partier, der vil af med Mette Frederiksen som statsminister.«

Som en skæbnens ironi viser det sig, at Socialdemokratiet faktisk har protesteret voldsomt mod netop risikoen for, at et parti kan få et ekstra mandat med metoden. Det fremgår af de politiske kommentarer til et lovforslag om valgkredsinddeling, som blev stillet af daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

Men reglen i metoden til at opgøre mandater ved et folketingsvalg er aldrig blevet ændret, som Socialdemokratiet blandt andre krævede dengang.

Ifølge valgforsker Martin Vinæs Larsen er matematikken og logikken bag valgsystemet, som hedder D'Hondts metode, ret så kompliceret. Men kort fortalt er det en metode, som skal sikre, at politikerne bliver repræsenteret geografisk bredt i storkredse og med tillægsmandater. Metoden giver dog store partier en vis fordel.

Og det usandsynlige skete så ved dette folketingsvalg. Socialdemokratiet blev overpræsenteret med 50 storkredsmandater, selvom deres stemmetal 'kun' burde give dem 49 mandater.

»Hvis man fordelte mandater efter, hvor store partierne er på landsplan, ville Venstre få et mandat mere og Socialdemokratiet et mindre,« siger Martin Vinæs Larsen.

Opgjort i stemmer fik blå blok og Moderaterne tilsammen 1.797.475 stemmer og rød blok 1.731.667 stemmer.

Det lyder umiddelbart urimeligt, som Socialdemokratiet tidligere selv har påpeget og ønsket bekæmpet. Spørgsmålet er så, hvorvidt det skal ændres.

»Det er et problem, som ikke opstår så tit, og det er svært at sikre geografisk repræsentation af politikere på en anden måde.«

»Der er også en værdi i at anspore partierne til at være store og holde sammen, da det giver stabilitet.«