Der er ikke noget, Mette Frederiksen hellere vil »end at svare på alle spørgsmål altid«.

Faktisk er der ikke noget, den socialdemokratiske statsminister »har mere lyst til«, lød det så sent som i sidste uge.

Derefter gik der to minutter og 55 sekunder med at svare på spørgsmål fra journalister om tidligere spionchef Lars Findsens opsigtsvækkende bog, der indeholder en række hårde beskyldninger mod regeringen, før statsministeren vendte sig om og hoppede tilbage i kampagnebussen.

Siden er bunken af spørgsmål til regeringen om den betændte sag bare blevet større.

Dagen begyndte dog med et par benspænd, hvor Socialdemokratiets spinfolk ikke ville fortælle, hvor det var muligt at møde Mette Frederiksen, før B.T. havde sendt en spørgeramme for interviewet, »så vi kan se, om det er noget, Mette skal svare på«, lød det fra pressetjenesten.

Alligevel lykkedes det – uden yderlige assistance fra Socialdemokratiet – at lokalisere Mette Frederiksen på besøg i Graasten tirsdag eftermiddag.



Her var der linet op til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage og fællessang i Almannsparken sammen med den lokale kandidat, tidligere transportminister Benny Engelbrecht.

Mette Frederiksen, en række eksperter har modsagt din forklaring om fuld tavshedspligt. Har du egentlig undersøgt, om du havde tavshedspligt, før du sagde, du havde det?

»Altså, der er jo ingen som helst tvivl om, at man er underlagt en i øvrigt livslang tavshedspligt, når det handler om efterretningstjenesterne. Og så er der jo også tale om en personalesag,« lød det fra Mette Frederiksen på vej ind til arrangementet.

Men havde du spurgt nogen, hvad du faktisk måtte sige, før du gik ud og sagde, at du slet ikke måtte sige noget?



»Som jeg lige var ved at sige, så er der en meget smal sti for, hvad man kan sige i de her sager, og derfor er en statsminister og andre ministre altid tilbageholdende med forhold, der vedrører efterretningstjenesterne,« sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren havde heller ikke lyst til at fortælle, om hun og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, havde drøftet Lars Findsens hårde beskyldninger mod Bertelsen.

Heller ikke en kommentar til, at Mai Villadsen tidligere på dagen i et interview med B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen havde sagt, at Mette Frederiksen på grund af Enhedslisten er blevet tvunget til at føre en slappere udlændingepolitik, blev det til.

»Nu er det altså slut med spørgsmål. Det må I spørge udlændingeministeren om,« lød det fra Socialdemokratiets pressechef, før Mette Frederiksen blev ført tilbage til kampagnebussen.



