På trods af en katastrofal valgprognose er den radikale formand ikke bange for at stå uden arbejde efter valget.

»Jeg er ikke bekymret,« siger Sofie Carsten Nielsen (RV) til B.T.

Det tegner til at blive en neglebidende aften for Sofie Carsten Nielsen, der ifølge flere prognoser er blevet dømt inde og ude af Folketinget kort før valgdagen.

Partiet har nemlig stået til at miste sit mandat i Københavns Omegns storkreds, hvor Sofie Carsten Nielsen er opstillet.

Kan du forsætte som formand, hvis du mister dit mandat?

»Nej, det kan man ikke i Radikale Venstre, og det er jeg sikker på, at jeg ikke gør.«

Ifølge seneste exitpoll fra DR står Radikale Venstre til 3,6 procent af stemmerne. Det vil sige en halvering af partiet.

Alligevel er prognosen lidt bekymrende, lyder det fra den radikale formand.

»Det er bekymrende, men prognoser er prognoser. Man kan jo gå rundt med tusindvis af bekymringer,« siger hun.

Sofie Carsten Nielsen understreger, at hun afventer at alle stemmer er talt op før, at hun vil bekymre sig yderligere.

Og selvom De Radikale bløder mandater er Sofie Carsten Nielsen ikke i tvivl om, hun kan fortsætte som formand for partiet.

»Selvfølgelig kan jeg det,« slutter hun.

