Kandidater hos en stribe partier står anført på stemmesedler i alfabetisk rækkefølge i Nyborg – og ikke i prioriteret rækkefølge, som partierne ellers har bedt om.

Socialdemokratiet er et af de partier, som har valgt at opstille kandidater i prioriteret rækkefølge, så de lokale kandidater står øverst på listen under partibogstav A.

Men på de stemmesedler, som er blevet delt ud til vælgerne i Nyborg Kommune, er rækkefølgen en helt anden. Nemlig alfabetisk, hvilket er en fejl.

Hos Socialdemokratiet er det således Trine Bramsen, som står øverst, og ikke Lasse Haugaard, som det skulle have været, på stemmesedler i Nyborg og Kerteminde.

»Det er en demokratisk katastrofe, at nogen lader sådan noget passere,« siger Janni Møller Sørensen, som er kredsformand hos Socialdemokraterne i Nyborg.

Hun håber ikke, at det får indflydelse på valgresultatet.

»Jeg tror, at hvis man skal være realistisk, så er der rigtig mange, der bare stemmer efter den første person på listen. Jeg er oprigtigt bekymret over det her,« siger Janni Møller Sørensen.

Problemet gør sig ikke kun gældende hos Socialdemokratiet, men op imod ni andre partier, bekræfter sekretariatschef hos Nyborg Kommune, Tina Andersen, over for B.T.

»Der er tale om, at nogen har skrevet forkert i en mailadresse, da vi skulle have den reviderede liste fra Ankestyrelsen, og vi har ikke været opmærksomme på, at vi manglede en ny liste,« siger Tina Andersen.

I stedet for den prioriterede rækkefølge er stemmesedlerne blevet trykt med den alfabetiske rækkefølge, som bliver benyttet til brevstemmer.

Tina Andersen forklarer, at hun blev gjort opmærksom på fejlen i formiddags. Og siden har Nyborg Kommune været i kontakt med Indenrigsministeriet om sagen.

»Vi har været ude med opslag og en ny orientering til vælgerne så hurtigt som muligt. Vi har rettet op på det så godt, som vi kunne,« siger Tina Andersen.

»Det bliver noteret i valgbogen, at der har været en fejl, og så kan der komme klager efterfølgende, som ministeriet må handle ud fra,« forklarer hun.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det er en alvorlig fejl, der ikke må ske.«

Sådan siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen om sagen.

»Jeg tror ikke, det flytter noget for selve valgresultatet, men for de enkelte kandidater kan det være et stort problem og betyde noget for, hvem der får plads i Folketinget,« vurderer han.

»Statistisk set får du cirka én procent flere stemmer, når du står øverst på stemmesedlen, så det er kun, hvis det virkelig er tæt mellem kandidaterne, at det kan være afgørende,« siger Joachim B. Olsen.

