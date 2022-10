Lyt til artiklen

'En hyggelig aften med Pape og Støjberg'.

Sådan lød det på Facebook, da de to partiformænd Søren Pape Poulsen (K) og Inger Støjberg (DD) inviterede vælgerne til Agri Nord Idrætscenter syd for Aalborg onsdag aften.

For især De Konservative har den seneste tid været rigtig hård. Meningsmålingerne viser en halvering i stemmerne, siden valget blev udskrevet, mens Danmarksdemokraterne har set et mindre fald i vælgertilslutningen.

B.T. tog hen til mødet i idrætshallen for at høre, hvem folk egentligt var kommet for at møde.

»Jeg stemmer på Støjberg. Hun fortjener oprejsning i den grad,« sagde Lilly Kjærsgaard Svendsen.

Marcus på 11 år var den eneste, der nævnte Søren Pape Poulsen som årsagen til at komme til idrætshallen.

»Han virker flink, og så kan jeg rigtig godt lide hans bolsjer,« sagde han og henviste altså til bolsjerne med grønt papir, Søren Papes folk delte ud til folk.

