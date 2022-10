Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Jeg vil stadig passe på pigerne. Nej tak til barnebrude.'

Sådan lød overskriften lørdag aften i en længere kommentar på Facebook fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.

Kommentaren var et længere forsvar for, hvad hun gjorde integrationsminister, selv om hun sidste år blev idømt 60 dages ubetinget fængsel ved Rigsretten i en sag om adskilte asylpar.



Herefter blev hun erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

B.T.s reporter har søndag aften fanget Inger Støjberg på vej til partilederdebat på DR.

Inger Støjberg, du har genbesøgt en gammel klassiker den her her uge, nemlig dit forsvar for barnebrude, som du kalder det. Fortryder du noget og vil du gøre det igen?

»Jeg vil til hver en tid forsvare piger, der kan være udsat for et overgreb. Det er helt sikkert,« siger Inger Støjberg.

Vil du gøre det igen?

Men det spørgsmål svarer Inger Støjberg ikke på, da hun vender sig og går.