Der er 65 indlagte i psykiatrien, der har begået selvmord mellem 2020 og maj 2022.

Den oplysning kunne B.T. bringe 6. juni 2022. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev kaldt i samråd på baggrund af tallene, men da han mødte op, deklarerede han, at han ikke vidste, hvor B.T. havde deres tal fra, og at tallene var lavere og allerede havde toppet.

Men det var en fejl, fortæller Magnus Heunicke nu til B.T., selvom han holder fast i, at han var grundigt forberedt til samrådet.

En grundig forberedelse, hvor du ikke vidste, hvor B.T. havde tallene fra i artiklen, når det står i tredje linje?

»Det er klart, det er jo en fejl. For jeg har læst artiklen. Så selvfølgelig i sådan en times samråd kan man sige ting, som er unøjagtige,« forklarer sundhedsministeren.

På samrådet tog Magnus Heunicke udgangspunkt i tallene fra Dødsårsagsregisteret og konkluderede på den baggrund, at det gik den rigtige vej.

»Det, man kan se, når det handler om selvmord i psykiatrien, det tal toppede i 2015 med 38 selvmord, derefter er det gået ned. I 2020 var det 21 selvmord og i 2021 var det 20 selvmord,« sagde han.

Ministerens ageren mødte kras kritik efter samrådet, hvor Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann sagde, at »det grænser til manipulation, at han ikke vil forholde sig til de tal, som samrådet tager udgangspunkt i.«

B.T.s opgørelse af selvmord blandt psykiatriske patienter stammer fra landets psykiatriske afdelinger, der indberetter selvmord blandt indlagte som utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Ministeriet baserer sin opgørelse på data fra Dødsårsagsregisteret, men der er forskel på de tal, som bliver opgjort i de to registre, fortæller formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen.

»Generelt kan man sige, at der bliver registreret på forskellige måder, fordi der er forskellige kriterier i forskellige registre,« forklarer hun.

I Dødsårsagsregisteret kan dødsårsagen efter et selvmord blive opgjort som noget andet end selvmord, for eksempel som en forgiftning ved en overdosis.

Det kan være en forklaring på, at antallet af selvmord i Dødsårsagsregisteret er lavere end de opgørelser, som regionerne sender til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Det er information, som er helt ny for Magnus Heunicke. Også selvom det fremgår af artiklen, han blev kaldt i samråd på baggrund af.

'I 2016 blev det besluttet at alle kendte selvmord på indlagte og ambulante patienter skulle indrapporteres til Dansk Selskab for Patientsikkerheds database. På baggrund heraf anses optællingen for komplet.' Så regionerne skriver jo selv, at det er et mere komplet billede?

»Det har jeg ikke set før det her, så det skal jeg lige have lov til at se.«

Du må se det hele. Du må få det hele med hjem.

»Mit formål er ikke på nogen måde at sige, at der er et tal, der er forkert her. De tal, jeg lagde frem, da jeg blev bedt om at redegøre for udviklingen i antallet af selvmord i psykiatrien, det er tal fra det, der hedder dødsårsagsregisteret.«

Men har du undersøgt, hvor de her tal så kommer fra? Du bliver kaldt i samråd på baggrund af en artikel, vi har skrevet, og du siger, du ved ikke, hvor B.T. har tallene fra, og så har du nogle tal med, som får din periode som sundhedsminister til at se bedre ud, kan du ikke se, det virker underligt?

»Det.. Altså.. Det her er så dybt alvorlige problemer, at jeg vil ikke prøve at bilde mig selv eller nogle andre ind, at fordi jeg er minister for området i tre år og tre måneder, at man kan se en hverken positiv eller negativ effekt i forhold til det, der er tragedien, nemlig når mennesker i psykiatrien begår selvmord,« siger Magnus Heunicke til B.T.

