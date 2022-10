Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen statsministeren holdt torsdag pressemøde i Aalborg om Lars Findsens nye bog.

Men trods stor spørgelyst til den uventede bogudgivelse, som lancerer hård kritik, blev pressemødet ultrakort.

Blot to minutter og 55 sekunder gik der fra det første spørgsmål om bogen.

Herefter drejede Mette Frederiksen omkring og satte sig tilbage i Socialdemokratiets bus for at forlade stedet.

»Sagen kører ved domstolene, og det synes jeg, der skal være respekt omkring,« havde Mette Frederiksen på det tidspunkt nået at sige.

Mette Frederiksen understregede desuden, at hun har haft et godt samarbejde med Lars Findsen under sin periode som justitsminister.

Men statsministeren afviste at gå ind i en diskussion omkring skarp kritik fra Lars Findsen af statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen.

Den tiltalte tidligere FE-chef hævder, at han i 2020 blev hjemsendt af politiske årsager.

Han er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder for flere personer efter sin hjemsendelse fra sin chefstilling i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Lars Findsen nægter sig skyldig i alle anklager.

