Folketingskandidat fra Nye Borgerlige blev kørt ned, da han var i gang med at hænge plakater op i Thisted, fortæller Nordjyske.

Brian Nielsen, som er spidskandidat for Nye Borgerlige i Thisted og Morsø, blev således ramt af en bil i Thisted lørdag eftermiddag.

Her var Brian Nielsen i gang med at hænge plakater op sammen med et par hjælpere.

Brian Nielsen fortæller, at han troede, at der var fri bane i begge retninger, da han ville krydse vejen – men ud af ingenting kom så en hybridbil.

»Så hopper jeg. Ved at jeg gør det, havner jeg på motorhjelmen, rammer forruden og bliver slynget en tre meter hen ad vejen bag bilen. Så ligger jeg der og roder rundt,« siger Brian Nielsen til Nordjyske.

Han beretter desuden, at han grundet sit hop ikke blev fanget under bilen og derfor ikke kom alvorligt til skade. Han var selv i stand til at rejse sig – og fortsætte sit arbejde den resterende del af dagen.

Brian Nielsen, som selv tager ansvaret for uheldet, blev ramt på låret og bagi, og han skal efterfølgende til tjek på sygehuset af forsikringsmæssige årsager.

Bilen, en rød Toyota, pådrog sig en en bule på højre side af kølerhjelmen og en knust forrude.