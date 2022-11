Lyt til artiklen

Bitterheden over den tidligere formand Kristian Thulesen Dahls udmelding af Dansk Folkeparti lever stadig.

Kort efter, at Kristian Thulesen Dahl var ankommet til Danmarksdemokraternes fest – der ligger lige ved siden af Dansk Folkepartis fest på Christiansborg – kom spidskandidat for Dansk Folkeparti Kenneth Kristensen Berth nemlig med en lille stikpille til Thulesen Dahl.

Det skete, da B.T spurgte ind til, om Thulesen Dahl ville være velkommen til Dansk Folkepartis fest.

»Det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Men jeg tror heller ikke, at Kristian har lyst til at komme her. Det vil jeg sige«.

Kunne det ikke være en god forbrødring.

»Kristian kunne måske også have gjort det, at han fik sit havnedirektørjob først og så havde meldt sig ud af DF. Det skete i den modsatte rækkefølge,« siger Kenneth Kristensen Berth og henviser til, at den tidligere formand meldte sig ud af partiet, før han fik sit nye job som direktør i Aalborg Havn. Og ikke efter.

Da Kristian Thuelsen Dahl ankom til Danmarksdemokraternes fest, spurgte B.T., om han kunne have lyst til at komme til Dansk Folkepartis fest.

»Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Jeg vil ikke opsøge gammelt kævl og ballade. Det er aftenen slet ikke til. Så jeg vælger det sikre,« lød det fra den tidligere partiformand, der også sagde, at han håber, at DF klarer skærene.