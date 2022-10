Lyt til artiklen

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, er ikke i tvivl. Hun vil blive genvalgt.

Der er ellers en overhængende risiko for, at hun ikke sidder i Folketinget efter valget.

»Jeg er helt sikker på, at jeg kommer i Folketinget,« siger hun på vej ind til valgkampens allersidste partilederdebat mandag aften.

Fredag fik Radikale Venstre noget af en mavepuster, da en mandatprognose viste, at partiet risikerer at miste så mange mandater, at selv partiets leder måske ikke vil blive genvalgt.

»Lige nu er det valgforskningens bedste bud, at hun ikke kommer i Folketinget efter valget, når vi kigger på vælgerkorpset,« sagde Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab, til Altinget.

Prognosen er behæftet med usikkerhed, men tendensen er på tværs af flere meningsmålinger »ret entydig,« lyder det fra Kasper Møller Hansen.

I den seneste måling fra Gallup står Radikale Venstre til at få otte mandater, hvilket er en halvering siden seneste valg.

På vej ind til partilederdebatten bliver Sofie Carsten Nielsen spurgt, om man kan forestille sig, at radikalie har en politisk leder, der ikke sidder i Folketinget.

»Det kan man ikke forestille sig,« siger hun.

