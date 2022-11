Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sofie Carsten Nielsen har valgt at træde af som politisk leder for Radikale Venstre.

Det meddeler hun på et doorstep på Christiansborg.

»Man skal tro på det man går ind for i politik, men det har ikke været nok. Stemmetallene viser meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, er mandatet for svagt,« siger hun.

»Nu skal den Radikale gruppe samles og de skal finde en ny ledelse. Nu går jeg og det håber jeg, at i vil acceptere,« siger en rørt Sofie Carsten Nielsen.

Sofie Carsten Nielsens afgang er endnu en vild udvikling i det i forvejen dramatiske valg. Den nu tidligere politiske leder fra De Radikale fortalte, at hun ganske enkelt ikke har fået nok stemmer til, at hun kan forsvare at fortsætte som leder for partiet.

Herefter forlod hun pressen uden mulighed for spørgsmål.

Martin Lidegaard var derfor manden, som skulle til Dronningen og pege på en kongelig underøsger.

»Vi skal mødes og konstituere og så må vi tage den her fra. Det kom som et chok for alle,« sagde Martin Lidegaard, da han kom ud fra Dronningen.



Han har ingen kommentar til om han vil stille op til posten.

Til dagens partilederdebat i Publicist Klubben, luftede Sofie Carsten Nielsen tanken om, at hun havde overvejet om hun skulle fortsætte.

Og i går var hun ikke spor bekymret om hun kom ind.

Kan du forsætte som formand, hvis du mister dit mandat?

»Nej, det kan man ikke i Radikale Venstre, og det er jeg sikker på, at jeg ikke gør,« lød det.