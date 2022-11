Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen og Konservative står til at gå tilbage i målingerne.

Ifølge den seneste prognose fra DR står Konservative til at gå to mandater tilbage i forhold til det seneste folketingsvalg i 2019. I så fald vil partiet have 10 mandater.

Søren Pape Poulsen ankom til Konservatives valgfest på Børsen, hvor han skulle holde sin tale.

»Det ser ud til, at vi får et vildt tæt valg. Der er stadigvæk en chance for, at det er farvel og tak, Mette Frederiksen,« indledte han.

Det skulle Børsen ikke overraskende bede om.

»Jeg håber, vi kan lave en regering med lavere skat og mere valgfrihed,« siger han.

»Kære alle sammen. Det har været en kamp for, og det gør, at jeg er stolt af at være med i det her,« lyder det.

Trods det skuffende valgresultat så afviste han, at han går af som formand.

»Vi kommer til at kæmpe for at få maksimal indflydelse og få en ny statsminister,« siger Søren Pape Poulsen.

Søren Pape Poulsen afslutter sin tale, og Børsen råber taktfast »Pape.«