Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søren Gade mener, at Venstre har ført en flot valgkamp, men hvis han kunne lave én ting om, er han ikke i tvivl.

»Det har været en af katastroferne for blå stue; at der har været to blå statsministerkandidater. Det står helt for min egen regning, men må det aldrig ske igen. For vælgerne kan ikke finde ud af det.«

»Det var en klar fejl.«

Hvordan skulle man have løst det?

Ja, det er det nemme svar, jeg giver dig. Jeg var ikke i Folketinget og ved ikke, hvad der er foregået bagved. Jeg har bare set det som en kæmpe svaghed, at blå stue har stillet med to blå kanditater.

»Om de så må trække lod eller slås om det, eller hvordan pokker, det skal gøres - der skal kun være én blå kandidat, når valgkampen starter,« siger Søren Gade til B.T.

Venstre står til at gå flere procentpoint ned fra forrige valg i 2019, hvor de fik 23,4 procent af stemmerne til denne gang at være spået til 13,3 procent.