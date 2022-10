Lyt til artiklen

Hunden Buster eller katten Bella skal i fremtiden være velkommen på danske plejehjem.

»Demente og folk med Alzheimers kan meget ofte have en relation til et kæledyr, som måske kan være svært i forhold til de pårørende,« lød det fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, på et pressemøde.

Dansk Folkeparti kunne torsdag morgen præsentere et plejehjemsudspil, hvor et ud af de i alt otte forslag lyder, at de danske plejehjem skal have mulighed for at anskaffe sig en hund eller kat.

Men det kan være en virkelig dårlig idé, lyder det fra Astma-Allergi Danmark.

»Tanken er rigtig sød. Men vi er meget imod forslaget, fordi ældre borgere med svækket helbred kan lide overlast,« siger Andreas Westergaard, der er kommunikationschef hos Astma-Allergi Danmark.

Ifølge Astma-Allergi Danmark er cirka 14 procent af den voksne befolkning allergisk over for pelsdyr.

En allergi, der kan medføre tilstoppet næse, nys og kløe i øjnene – og i nogle tilfælde hoste, pibende vejrtrækning eller anden hudreaktion.

»I værste tilfælde kan det at bo med et pelsdyr, man ikke kan tåle, føre til astma, som er en alvorlig lidelse, og derfor kan det være en skidt idé at tillade kæledyr på alle plejehjem,« siger Andreas Westergaard.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, præsenterede partiets plejehjemsudspil på et pressemøde i København. Foto: Emil Helms Vis mere Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, præsenterede partiets plejehjemsudspil på et pressemøde i København. Foto: Emil Helms

Hos Astma-Allergi Danmark anerkender man fuldt ud, at kæledyr kan skabe stor glæde hos mange ældre beboere på plejehjemmene. Men alle kan ikke skæres over en kam, og derfor skal kæledyr som udgangspunkt være noget, som plejehjem er fri for, lyder det fra organisationen.

»Ønsker man at bo med dyr, skal dette være et aktivt tilvalg. Der bør være tilbud om både dyrefri plejehjem og plejehjem, hvor der er mulighed for at bo med dyr,« siger Andreas Westergaard, der understreger, at man også skal tage hensyn til de ansatte, der kan have pelsallergi.

Det fremgår dog også i Dansk Folkeparti, at man skal respektere de ældre »for hvem kæledyr ikke er sagen«.

B.T. har henvendt sig til Morten Messerschmidt for at få svar på, hvorvidt man har taget højde for de ældres helbred i forslaget, men han er ikke vendt tilbage.

Udspillet kommer i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet', der afslører omsorgssvigt på et plejehjem i Køge. Dokumentaren har premiere på TV 2 torsdag aften, men allerede nu kan du se den på TV 2 Play.