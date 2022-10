Lyt til artiklen

Der er varmet op til en sand valggyser på tirsdag.

Der er ikke blot enorm spænding om, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen med hjælp fra Alternativet, der balancerer på kanten af spærregrænsen, lige akkurat vil kunne sikre sig et rødt flertal igen.

Tirsdag kan også blive en skæbnedag for flere store navne i dansk politik.

Sådan lyder analysen i B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen', hvor de to værter, kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon og B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, vender et af valgets store dramaer:

Hvilke prominente kandidater risikerer at ryge ud af Folketinget efter valget den 1. november?

Opmærksomheden centrerer sig i første omgang om De Radikale og partiets leder Sofie Carsten Nielsen.

»Radikale ligger til en halvering i målingerne, og det største drama, vi har at gøre med hos De Radikale, er den politiske leder selv, Sofie Carsten Nielsen. Jeg tror, hun bliver valgt, men de skal ikke falde meget mere, før hun kan komme i problemer,« siger Joachim B. Olsen.

Prognoser har nemlig vist, at Sofie Carsten Nielsen ikke kan være sikker på at sikre sig et mandat i Københavns Omegns Storkreds.

Sofie Carsten Nielsen (R). Foto: Bo Amstrup Vis mere Sofie Carsten Nielsen (R). Foto: Bo Amstrup

Og kommer Sofie Carsten Nielsen ikke i Folketinget efter valget, skal De Radikale også på jagt efter en ny politisk leder.

De Radikales leder er nemlig identisk med partiets gruppeformand, der vælges af og iblandt partiets medlemmer af folketingsgruppen.

De Radikales partiorganisationer oplyser lørdag aften til B.T, at det valgmatematisk set er ‘højst usandsynligt, at Sofie Carsten Nielsen ikke opnår valg.

Ud over Sofie Carsten Nielsen kan de to Radikale politikere Stinus Lindgreen og Lotte Rod heller ikke vide sig sikre på deres mandat, vurderer Joachim B. Olsen.

Det er ikke kun hos De Radikale, at der er grund til nervøsitet op til tirsdagens valg.

»Et andet af de store dramaer kommer til at foregå hos De Konservative. Britt Bager, der skiftede fra Venstre, er også lige på vippen, og i Østjylland har Mona Juul fået konkurrence fra Marcus Knuth, der har skiftet kreds fra Sjælland. Så her bliver det også virkelig spændende,« siger Joachim B. Olsen.

Også hos Venstre, der står til at få store tæsk i forhold til seneste valg, kan kendte navne ryge ud. Det gælder blandt andre Venstres chefstrateg, Troels Lund Poulsen, vurderer B.T.s politiske kommentator.

Hos Socialdemokratiet kan valgdagen blive en skæbnesvanger dag for udenrigsminister Jeppe Kofod.

»Han er jo faktisk ikke medlem af Folketinget, men blev jo hevet ind fra Bruxelles, hvor han har siddet og afsonet fem år for … nej … det er ikke sikkert han kommer ind,« siger Anne Kirstine Cramon.

»Det er det nemlig ikke,« replicerer Joachim B. Olsen og fortsætter:

»De (Socialdemokratiet, red.) får syv mandater på Sjælland. Men der er en enorm konkurrence, for der er mange socialdemokratiske ministre. Magnus Heunicke bliver nok den store stemmesluger, men der er også Astrid Krag og Kaare Dybvad, og så skal han kæmpe mod tidligere DSU-formand Frederik Vad.«

Blandt socialdemokraterne på Sjælland er der også en række kandidater, der har godt fat i lokalområderne. Det gælder blandt andre Rasmus Horn Langhoff, Jeppe Bruus og Mette Gjerskov.

»Det efterlader Jeppe Kofod i en meget, meget svær situation,« siger Joachim B. Olsen.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen her.