For en sjælden gangs skyld er den socialdemokratiske linje ikke snorlige.

I Jyllands-Postens kandidattest fremgår det nemlig, at flere folketingsmedlemmer - og sågar en minister - ikke har erklæret sig enige i, at et udrejsecenter uden for Europa, som for eksempel Rwanda, er en god idé.

De har i stedet svaret »hverken/eller«.

Og ifølge B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er det udtryk for, at ikke alle i Socialdemokratiet bakker om den her linje med at oprette et udrejsecenter i Rwanda.

»Det er en lille sprække i den mur af ensrettethed, man har fremvist indtil nu,« siger han.

Der er 18 folketingskandidater, der enten har svaret 'hverken/eller' eller 'delvist uenig' i Jyllands-Postens test, og seks af dem er siddende folketingsmedlemmer. De seks siddende folketingsmedlemmer har alle svaret 'hverken/eller'.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Det er Jens Joel, Mette Gjerskov, Birgitte Vind, Anne Paulin, Daniel Toft Jakobsen – og fødevareminister Rasmus Prehn.

»Det mest bemærkelsesværdige indtil nu har været, hvor stærk disciplinen i folketingsgruppen og baglandet har været i forhold til den højredrejning, partiet har taget i udlængingepolitikken. Rent kommunikativt har det virkelig været stærkt, at et så stort parti har taget så markant en drejning, uden flere skvulp end tilfældet har været,« siger Joachim B. Olsen.

Han forklarer, at en af grundene til den pludselige sprække i ensrettetheden kan skyldes valgkamp. Kandidater kan være tilbøjelige til at vælge flere midtersøgende svar i kandidattestene, da det får dem til at slå mindre ud til den ene eller anden side og dermed kan komme tættere på flere vælger.

»Man risikerer at tabe stemmer til SF, Radikale eller Enhedslisten på grund af den her poliitk, og så begynder nogle kandidater måske at blive lidt svage i koderne.«

Analysen er dog ikke, at det her er et stort problem for Mette Frederiksen lige nu. Det går godt i valgkampen, og Mette Frederiksen sidder tungt og solidt i toppen af sit parti.

»Men det kan blive et problem, hvis de får et dårligt valg, går tilbage og taber regeringsmagten. Så vil flere sige: 'Det er også udlændingepolitikkens skyld' og sådan noget,« siger Joachim B. Olsen.

»Og så kan de her sprækker, vi ser, vokse sig store.«