Der er lagt op til et kæmpe drama, når danskerne tirsdag skal stemme til folketingsvalget.

Særligt to partier er værd at holde øje med.

For de ligger lige omkring spærregrænsen på to procent, og dermed kan de få afgørende betydning. Hvis partierne ikke kommer ind, vil der være tale om stemmespild.

Alternativet ligger på 1,9 procent, mens Dansk Folkeparti ligger på 2,8 procent i en ny Yougov-måling foretaget for B.T.

»Et af de helt store dramaer i morgen er, om Alternativet klarer spærregrænsen. Gør de ikke det, ser det meget sort ud for rød blok og Mette Frederiksen. Det bliver virkelig spændende at følge,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen og uddyber:

»Til gengæld er Dansk Folkeparti i denne måling over spærregrænsen, men det er stadigvæk inden for den statistiske usikkerhed om de er over eller under de to procent. Dermed er der lagt op til et kæmpe drama.«

I målingen fra YouGov står Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne med otte procent af stemmerne fortsat til at få de mandater, der kan blive afgørende.

Dermed kan Løkke bliver kongemager i forhold til at danne en rød eller blå regering – eller en regering over midten.

