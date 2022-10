Lyt til artiklen

Udadtil taler SF for at stramme reglerne for partistøtte, så private donationer ikke længere kan holdes anonyme.

Men på de indre linjer tegner der sig et noget andet billede.

Frihedsbrevet kan nemlig afsløre, at både folketingskandidat for SF i Nordjylland Theresa Berg Andersen og en kampagnemedarbejder fra SF i København har vejledt om, hvordan man kunne omgå selvsamme regler.

Af flere skjulte optagelser, som Frihedsbrevet har lavet, fremgår det, hvordan folketingsmedarbejderen og kampagnemedarbejderen beskriver, at man kan dele en større donation op i mindre bidder, så donorens navn holdes hemmeligt.

Frihedsbrevet har fået den tidligere bedrageridømte erhvervsmand Mads Dinesen til at ringe til samtlige partier, en stribe politikere og flere kampagnefolk og foregive, at han vil støtte dem med 50.000 kroner på den betingelse, at han kan forblive anonym.

Og da Mads Dinesen ringer til Theresa Berg Andersen fra SF siger hun først, at hun vil konsultere med partiet. Da hun ringer tilbage, foreslår hun, at Mads Dinesen deler donationen op, så der går 22.200 kroner til hende og resten af beløbet til SF.

Herefter vil SF sende pengene videre til Nordjylland, hvor nogle af penge vil være øremærket hende, skriver Frihedsbrevet.

Samme metode foreslår en kampagnemedarbejder, da Mads Dinesen spørger, om han kan donere 50.000 kroner til SFs folketingskandidat Carl Valentin.

Kampagnemedarbejderen forsikrer ifølge Frihedsbrevet Mads Dinesen om, at Carl Valentin godt kan modtage et større beløb anonymt, fordi han også vil få andel i de penge, der går til den lokale partiforening.

Flere eksperter udtaler til Frihedsbrevet, at metoden er en omgåelse af reglerne for partistøtte.

Theresa Berg Andersen afviser overfor Frihedsbrevet, at hun har vejledt i at omgå reglerne, da hun talte med erhvervsmanden Mads Dinesen.

»Jeg siger faktisk, at han må give de 22.000. Resten skal ind på Christiansborg, og så skal de jo eksponeres i hele Nordjylland. Så finder de ud af det,« siger hun.

Kampagnemedarbejderen siger til Frihedsbrevet, at han har rådgivet forkert.

Det har ikke være muligt for Frihedsbrevet at få et interview med SF eller med Carl Valentin.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Carl Valentin om, hvorfor hans kampagnemedarbejder ifølge Frihedsbrevet rådgiver om, hvordan en donation deles op, så Carl Valentin kan få del i begge beløb, mens donoren forbliver anonym.