Folketingskandidat for SF i København Carl Valentin afviser ethvert kendskab til, at hans kampagnemedarbejder har vejledt i, hvordan man omgår reglerne for partistøtte.

Det skriver Carl Valentin i en sms til B.T.

»Jeg mener, at der skal rådgives 100 procent korrekt om støtte, og jeg forventer, at donationer til mig overholder reglerne. Jeg har ikke været bekendt med den rådgivning, der er blevet givet,« skriver folketingskandidaten, der indtil nu har været tavs i sagen.

Frihedsbrevet kunne sidste uge afsløre, at en række politikere og og kampagnearbejdere vejledte i, hvordan man omgår reglerne for partistøtte.

Det skete gennem en række skjulte optagelser, hvor Frihedsbrevet fik den tidligere bedrageridømte erhvervsmand Mads Dinesen til at ringe til samtlige partier, en stribe politikere og flere kampagnefolk og foregive, at han vil støtte dem med 50.000 kroner på den betingelse, at han kan forblive anonym.

En af de politikerem Mads Dinesen gerne ville støtte med 50.000 kronerm var Carl Valentin, og en kampagnemedarbejder fra SF København rådgav Mads Dinesen om, hvordan han kunne splitte sin donation op.

De 22.000 kroner skulle gå direkte til Carl Valentin, mens det resterende beløb skulle gå til partiet.

Kampagnemedarbejderen forsikrer ifølge Frihedsbrevet Mads Dinesen om, at Carl Valentin på den måde godt kan modtage et større beløb anonymt, fordi han også vil få andel i de penge, der går til den lokale partiforening.

Tirsdag kunne Frihedsbrevet fortælle, at også folketingskandidat for SF i Nordjylland Theresa Berg Andersen, foreslog samme løsningsmodel, da Mads Dinesen ringede til hende.

Theresa Berg Andersen har afvist overfor Frihedsbrevet at have vejledt i at omgå reglerne. Da mediet konfronterede Carl Valentins kampagnemedarbejder lød svaret, at han »har rådgivet forkert.«

Carl Valentin har først nu udtalt sig i sagen og afviser altså at have været bekendt med den rådgivning, hans kampagnemedarbejder har givet.

B.T har bedt Carl Valentin om et interview for blandt andet at få svar på, om det er normal praksis i SF at omgå reglerne ved at dele donationerne op.

Carl Valentin er endnu ikke vendt tilbage på den forespørgsel.