Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SF bakker op om en kommissionsundersøgelse i den omdiskuterede sag om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Sådan lyder meldingen fra partiets formand, Pia Olsen Dyhr, da B.T. fanger hende på Brøndbyøster Station, hvor hun er i gang med at dele klimamedaljer ud.

»Når et flertal i Folketinget vil have en kommissionsundersøgelse, så kommer der en kommissionsundersøgelse,« siger hun.

Først lød meldingen fra den socialdemokratiske regering, at man først skulle undersøge sagen, når straffesagen mod den hjemsendte spionchef Lars Findsen var afsluttet.

Pia Olsen Dyhr (SF) understreger, at SF ikke vil stille sig i vejen for en kommissionsundersøgelse i FE-sagen. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) understreger, at SF ikke vil stille sig i vejen for en kommissionsundersøgelse i FE-sagen. Foto: Bo Amstrup

Efterfølgende har regeringen skiftet holdning og tilslutter sig støttepartierne Radikale Venstre og Enhedslisten samt blå blok. Og nu hopper SF med på vognen og sørger for fuld plade i opbakning hos støttepartierne.

»Vi kommer ikke til at være imod en kommissionsundersøgelse,« siger Pia Olsen Dyhr.

SF har ellers tidligere været tøvende i forhold til at indlede en undersøgelse i frygt for at blande politik og domstolene sammen.

»Vores bekymring har været og er, at man stadig skal huske armslængdeprincippet i forhold til vores domstole. Det er vigtigt, at vores domstole får lov til at agere uafhængigt af os politikere,« siger Pia Olsen Dyhr.

Alligevel har et flertal i Folketinget nu fået SF til at sætte bekymringerne i anden række.

»Vi har jo set, at der er et flertal for en kommissionsundersøgelse, så det skal nok blive til noget. Det er en meget grumset sag, som vi har behov for at komme til bunds i,« siger Pia Olsen Dyhr.

Nu hvor I står og deler klimamedaljer ud, vil jeg høre, om der er nogen, der har fortjent en medalje for deres måde at håndtere Lars Findsen-sagen?

»Det er svært at sige. Jeg synes sådan set ikke, at der er nogen, der har håndteret det særligt godt,« slutter hun.