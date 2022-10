Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kampen spidser til med kun en uge tilbage til valget.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, analyserer slutspillet, som du kan høre i videoen øverst i artiklen.

Her kan du blandt andet høre om en af valgkampens hovedpersoner, der tirsdag besøgte B.T.

Du kan også høre om Mette Frederiksens længe ventede udspil om højere løn til udvalgte grupper af offentligt ansatte.

Og endeligt kan du høre om dagens meningsmålinger – igen en vild en af slagsen. Et parti klarer sig særligt godt, et andet står til et katastrofevalg mens et tredje står til at få en 'ufattelig maveplasker'.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen'.