»Jeg vil kun stemme på dig, hvis jeg må knalde dig.«

Den type kommentarer er 20-årige Nikoline Prehn selv skyld i at få. Hun lægger nemlig selv op til det, mener flere mænd på de sociale medier.

'Så lad måske være med at vifte med dine patter?', skriver en og en anden: 'Måske sku du la vær med at gå i bikini hvis du ikke vil seksualiseres … freak.'

Andre peger på, at hun har lagt et billede op af sig selv, hvor hun viser kondomerne som valgmateriale frem. Og samtidig har en nedringet trøje på.

Nikoline Prehn spiller dermed på sin seksuelle kapital og bruger sin påklædning og sit udseende til at seksualisere sin kampagne.

Den holdning er Nikoline Prehn, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet i København, dybt uenig i. Hun har sammen med B.T. derfor forsøgt at ringe nogle af de mænd op for at tale med dem om det. Du kan se videoen af samtalen øverst i artiklen. To af mændene går med til at forklare deres synspunkt til Nikoline Prehn.

»Når du går klædt, som du gør, så lægger du op til den reaktion fra mænd. Det er mit budskab,« siger han.

Skal jeg klæde mig anderledes for ikke at få bestemte kommentarer? spørger Nikoline Prehn.

»Du skal måske være lidt mere konservativ, hvis du er så bekymret for den reaktion fra mænd.«

Så det er min egen skyld, at jeg får sexistiske kommentarer, fordi jeg har noget bestemt tøj på?

»Jeg tænker, at du har ansvar for, hvad du får af reaktioner fra andre mennesker.«

Manden trækker efterfølgende sit samtykke tilbage og er derfor ikke med i artiklen med navn.

De sexistiske kommentarer har stået på under hele valgkampen, forklarer Nikoline Prehn. Men debatten tog for alvor fart på Twitter for nogle dage siden. Her delte hun sine oplevelser med sexistiske kommentarer, og det affødte blot endnu flere kommentarer om hendes udseende og bryster fra hovedsageligt mænd.

De reaktioner, som Nikoline Prehn selv er skyld i eller selv lægger op til, er blandt andet dem, som hun får på gaden under valgkampen.

Eksempelvis på Knippelsbro en eftermiddag, hvor en ung mand cyklede forbi og råbte: »Jeg vil hellere bolle dig end at stemme på dig.«

Og det samme oplever Nikoline Prehn, når hun uddeler kondomer, som andre mandlige politikere også har gjort det før hende.

Det er ikke kun Nikoline Prehn, som i valgkampen oplever kommentarer på sit udseende. Det gør Alexandra Sasha fra Venstre på Frederiksberg også.

»Den seneste kommentar, som jeg har fået er: 'Klart Danmarks flotteste bryster. Du får med sikkerhed min stemme',« siger hun.

Og det er ikke første gang, Alexandra Sasha får den type kommentarer. Det gjorde hun også under kommunalvalget.

»Jeg synes, det er utrolig ærgerligt. Det er nok et generelt problem i politik, men selvfølgelig sker det mest for de yngre, kvindelige kandidater.«

Nikoline Prehn ringer og får fat i sociolog og journalist Tobias Petersen, som også har givet sin mening til kende på Twitter.

»Lægger man ikke en smule op til den slags kommentarer, når man selv spiller på det seksuelle i sin valgkamp,« skriver han til Nikoline Prehn.

Over telefonen forklarer han, at det handler om konteksten, hun er i. Når Nikoline Prehn opsøger en festgade med unge, er i nedringet tøj og deler kondomer ud, så er den type kommentarer noget, der følger med. I hans optik seksualiserer hun selv sin valgkampagne.

Jeg forstår ikke, hvad den nedringede trøje har noget at gøre med det?

»Det er en del af den seksualisering af det politiske,« svarer Torben Petersen.