Få minutter efter løsladelsen af spionchef Lars Findsen føg det med sms'er mellem Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen.

I alt sendte statsministeren og hendes omdiskuterede departementschef på få timer i alt ni beskeder frem og tilbage til hinanden om Lars Findsen den 17. februar i år, hvor den tidligere spionchef blev løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Udvekslingen sluttede med, at Mette Frederiksen sendte fire sms-beskeder lige i træk på to minutter.



Det kan B.T. fortælle på baggrund af aktindsigter fra Statsministeriet.

Sms'erne er udvekslet, efter Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen var stoppet med automatisk at slette sms-beskeder.

Hvorfor de to overhovedet sms'ede om sagen, vil Mette Frederiksen torsdag ikke gå ind i en nærmere diskussion af.

Der er kommet et bredt politisk flertal for en undersøgelse af skandalen om Forsvarets Efteretningstjeneste (FE), herunder regeringens rolle. Men undersøgelsen kommer muligvis til at mangle vigtigt materiale.

For statsministeren og departementschef Barbara Bertelsen havde automatisk slette-funktion slået til på deres telefoner indtil begyndelsen af november sidste år.

Det vil sige i de første 14 måneder af FE-sagens forløb.

Mette Frederiksen, vi står over for en kommissionsundersøgelse, der kan få et mangelfuldt grundlag at arbejde ud fra, fordi du har slettet sms'er fra august 2020 til november 2021. Har du sendt sms'er om Findsen-sagen i den periode?

»Jeg udtaler mig jo ikke generelt om, hvem jeg har telefonisk kontakt med. Jeg ved, I har søgt en aktindsigt i den konkrete sag, og allerede fået et svar fra Statsministeriet,« lyder det først fra Mette Frederiksen før hun fortsætter:

»Jeg tror, man må sige omkring den her kommissionsundersøgelse, at der vil vi nok løbe ind i nogle udfordringer i det hele taget i forhold til materiale. Altså, at der kan være skiftende ministre i skiftende regeringer, som ikke længere har adgang til deres telefon.«

Spionskandalen August 2020: Tilsynet med Efterretningstjenesterne retter alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Flere ansatte, heriblandt Lars Findsen, bliver hjemsendt. En kommission bliver efterfølgende sat til at undersøge anklagerne. I december 2021 frifinder kommissionen FE. 8. december 2021: Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende ansatte i FE og PET bliver anholdt og sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger. 17. februar 2022: Lars Findsen bliver løsladt efter 71 dages varetægtsfængsling. 16. oktober 2022: Anklagemyndigheden rejser tiltale mod Lars Findsen. Han har ifølge anklageskriftet afsløret statshemmeligheder eller andre 'særligt fortrolige' oplysninger i en periode på 16-17 måneder, mens han var hjemsendt. Han nægter sig skyldig.

Mette Frederiksen, har du haft kontakt med Trine Bramsen om sagen på sms i den periode, hvor du slettede sms'er?

»Nej, altså, jeg står ikke og redegør for, hvem jeg har haft kontakt med, og det gælder jo i det hele taget. Og så ved jeg, I har søgt en aktindsigt i Statsministeriet. Jeg ved også, I har fået svar. Jeg har ikke flere kommentarer.«

Vi kan se på den aktindsigt, vi har fået, efter at du holdt op med at slette sms'er, at du sms'er med Barbara Bertelsen ni gange om sagen i løbet af en eftermiddag, da Lars Findsen bliver løsladt. Hvorfor gør I det?

»Jeg har ikke nogen kommentarer til konkrete kommunikationer, jeg måtte have hverken med embedsmænd eller andre politikere. Og så har jeg ikke flere kommentarer.«

Det må vel have været forholdsvis vigtigt, når I sms'er om det ni gange på en enkelt eftermiddag?

»Jeg har ikke flere kommentarer. Tak skal I have,« lød det fra statsministeren, før hun skyndte sig ind i den socialdemokratiske kampagnebus for at komme videre i dagens program.

Selve indholdet af beskederne afviser Statsministeriet at udlevere, men de handler om 'kendelse vedr. Lars Findsens varetægtsfængsling', står der i en aktliste.

Statsministeriet oplyser, at det drejer sig om tidspunktet for landsrettens beslutning, selve beslutningen om at løslade ham og andre partiers reaktioner.

