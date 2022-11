Lyt til artiklen

Danskerne har stemt, og det betyder, at nye kommer ind i Folketinget, mens andre ryger ud.



Heriblandt er der flere store profiler, som ikke får lov til at beholde deres plads.



Blandet andet udenrigsminister Jeppe Kofod. Se listen over hvilke profiler, der ryger ud her.



Andreas Steenberg (Radikale)

Andreas Steenberg, som er partiets politiske ordfører, ryger ud.



Det har han bekræftet over for B.T.

Rasmus Helveg Petersen

»Ved valget i går blev Radikale Venstre halveret. Det betyder desværre, at vi mister mandatet på Fyn. Og at jeg dermed ikke opnår genvalg til Folketinget,« skriver han på Facebook,

»Det er jeg naturligvis rigtig ærgerlig over. Jeg ville meget gerne have fortsat mit politiske arbejde for klima m.m. Resultatet ændrer ikke på, at jeg har mødt en masse god opbakning i valgkampen, både fra frivillige og vælgere. Tak for det, og tak for jeres stemme.«

Jeppe Kofod (Socialdemokratiet)

Både Ritzau og DR skriver, at Jeppe Kofod ikke er blevet valgt til Folketinget. Han var opstillet i Sjællands Storkreds. Jeppe Kofod var dog heller ikke valgt til Folketinget i seneste valgperiode, da han blev hentet hjem fra sin plads i Europa-Parlamentet for at bestride en ministerpost.

Eva Kjer Hansen (Venstre)

Den tidligere minister mister også sin taburet, og hun giver Venstres dårlige resultat – og Inger Støjberg og Lars Løkke – en del af skylden.

»Det er gået ud over mig, at vi er blevet splittet til atomer i Venstre. Det er historisk, at vi har både en tidligere formand og en næstformand, der stifter deres egne partier,« siger hun til Berlingske.

René Christensen (Dansk Folkeparti)

Han må se sig slået af Pia Kjærsgaard, men han har understreget, at et farvel til Folketinget ikke er et farvel til DF.

»Jeg er super glad for vores parti og glad for vores formand. Det er også vigtigt, at vi kommer godt afsted, så det er ikke, fordi jeg ikke skal være en del af Dansk Folkeparti,« sagde René Christensen ifølge Ritzau.

Marcus Knuth (Konservative)

Marcus Knuth forlod Venstre og meldte sig ind Konservative i denne valgperiode, men nu må han vinke helt farvel til Folketinget, efter det ikke blev til nok stemmer.

