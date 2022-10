Lyt til artiklen

I 2020 landede en omtalt dokumentar, der viste en chokerende behandling af ældre på et dansk plejehjem. Selvom politikerne lovede handling på området, er det ikke desto mindre sket igen.

Og igen er det TV 2, der udkommer med en ny dokumentar.

Denne gang er det 'Opråb fra plejehjemmet', der viser nye kritisable sager. Heriblandt omsorgssvigt, magtanvendelse og nedværdigende behandling.

Både Alzheimerforeningen og Ældresagen har set dokumentaren og kalder det 'sindsoprivende' og 'umenneskeligt', skriver TV 2.

I 2020 var det TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', der rystede Danmark.

I den forbindelse garanterede daværende ældreminister, Magnus Heunicke (S), at der skulle gøres noget på området.

»Når jeg ser de billeder og episoder, er det et udtryk for svigt. Og må man være ærlig at sige: En afstumpet og umenneskelig kultur, der ikke hører nogle steder hjemme,« sagde Magnus Heunicke til Ritzau.

Nuværende ældreminister Astrid Krag (S) erkender, at man ikke er i mål.

»Der er både noget kultur og faglighed, som den er helt gal med i nogle af de scener her. Det er ikke rart at se på,« siger hun til TV 2 efter at have set dokumentaren.

Også Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) har set dokumentaren og er rystede over det, de har set.

'Opråb fra plejehjemmet' kan ses på TV 2 Play og torsdag aften klokken 20.35 på TV 2.