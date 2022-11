Lyt til artiklen

Rød blok står nu til 87 mandater i TV 2's prognose.

Og det giver dem de gyldne 90 mandater, hvis vi medregner tre fra Nordatlanten.

»Det hele er mega dramatisk lige nu. Det ser ud til, at exitpolls ikke kommer til at ramme rigtigt,« fortæller Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

»Lige nu tyder det på, at det bliver et rødt flertal, og jeg har svært ved at se, hvordan det skal ændre sig,« fortæller han.

Han understreger nemlig, at det kun er de store byer, der mangler at blive optalt– og her plejer der at være rødt flertal.

»Det ser så også ud til, at Løkke ikke får de afgørende mandater og bliver kongemager. Det er svært at sige, men den rolle, han så ud til at få, sker måske ikke alligevel.«

